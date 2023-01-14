領先半世紀 美石油巨擘早知暖化

研究指出，石油巨頭艾克森美孚科學團隊早已預測到地球會因溫室氣體排放而暖化，多年來卻一直對外否認暖化證據。（美聯社檔案照）

2023/01/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕權威期刊《科學》（Science）十二日刊出的研究揭示，美國石油巨擘「艾克森美孚」（Exxon Mobil）從一九七七年起進行的科學研究，早已準確預測地球會因溫室氣體排放而逐漸暖化，且精準程度堪比甚至超越政府機構和其他學術單位；但該公司為了保護核心業務，多年來一直對外否認地球正在暖化。

美國媒體二○一五年率先披露，艾克森美孚一直都很清楚氣候變遷不是虛言，促使環保人士發起「艾克森早知道」行動，間接讓該公司必須面臨美國國會和歐洲議會的質詢。哈佛大學和德國波茨坦氣候影響研究中心以此為基礎，進一步調查艾克森美孚科學團隊自一九七七年到二○一四年推測氣候變遷態勢的三十二份文件，以及他們的七十二份科學出版物有多麼精準。

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艾克森美孚疑為生意淡化

研究指出，在一九七○年代，當地球被認為即將進入冰河期時，艾克森美孚推翻這種說法，反而預測地球將面臨二氧化碳引發的「超級間冰期」，而這種人為引發的暖化會在二○○○年左右被察覺。艾克森美孚也大致正確預測到，由於石油、煤炭和其他化石燃料燃燒排放，地球每十年會上升攝氏○．二度，相當於目前的速度，甚至也準確推算出可讓地球保持在升溫不超過攝氏二度的「碳預算」。

然而，艾克森美孚多年來反而淡化、抨擊連自家團隊也證實的科學證據。二○一三年，時任執行長、多年後被川普提拔為國務卿的提勒森也說，這些氣候模型「不足以採信」，燃燒化石燃料對地球的影響「還有未知數」。

佛蒙特法學院榮譽教授帕倫托表示，司法單位、國會等各方長年來一直在調查及控告艾克森美孚與其他石油公司在氣候變遷上誤導投資者和大眾，而這份新研究勢必會讓這類訴訟繼續增加。對此，艾克森美孚的回應不變，重申那些談論「艾克森早知道」的人是錯的。

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