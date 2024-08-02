俄羅斯間諜夫婦獲釋 子女歸國途中才知自己國籍

俄羅斯間諜夫婦帶著孩子返國，總統普廷親自接機。（歐新社）

2024/08/02 22:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與西方國家本週五進行了自冷戰以來最大規模的換囚行動。其中一對獲釋的俄國間諜夫婦攜家帶眷返國，並在落地後受到俄國總統普廷（Vladimir Putin）的熱烈歡迎。克里姆林宮今（2日）則透露，這對間諜夫婦的孩子，一直到回俄國的班機起飛後，才知道原來自己是俄國人。

這對間諜夫婦以杜爾采夫（Dultsev）為姓，斯洛維尼亞法院認定，他們以阿根廷人作為掩護，從事間諜工作。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示：「在這之前，他們不知道他們原來是俄國人，也不知道與我們國家之間的關聯。」

佩斯科夫又說：「你們很可能注意到了，當孩子們步下飛機時，他們沒有說俄語，而普廷以西班牙文歡迎他們。他說了『晚安』（buenas noches）。」

佩斯科夫補充說：「孩子們昨天問他們的父母，誰會（在莫斯科）等著他們。他們甚至不知道普廷是誰。這就是『非法分子』的行事方式。他們出於奉獻精神而做出如此的犧牲。」

俄羅斯與西方世界本次的換囚協議共涉及24名囚犯，西方國家同意釋放8名俄籍間諜或囚犯，用以交換16名被俄羅斯關押的人士。

在這些得以返回俄羅斯的囚犯當中，除了上述的杜爾采夫夫婦，還有一人是俄羅斯聯邦安全局（FSB）幹員克拉西科夫（Vadim Krasikov），普廷在他踏出飛機後，以擁抱方式歡迎他歸國。

克拉西科夫2019年在柏林的一座公園，殺害了一名前車臣武裝分子，因而被德國法院定罪。

俄羅斯聯邦安全局幹員克拉西科夫（前排左）與普廷握手。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法