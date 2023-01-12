烏東鹽礦城激戰 德外長突訪哈爾科夫

德國外交部長貝爾伯克（右戴帽者）10日造訪烏克蘭東部城市哈爾科夫，承諾提供更多武器給烏國，並協助烏克蘭加入歐盟。左為烏國外長庫列巴。（路透）

2023/01/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯和俄國傭兵團體「瓦格納」在烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）攻防數日後，瓦格納十日深夜宣稱已包圍、控制該城，但烏軍否認，表示仍在持續激戰。

瓦格納稱已控制該城 烏否認

瓦格納傭兵集團領導人普里格津十日深夜發表聲明，表示「控制了蘇勒答爾全境」，但在市中心持續巷戰；還公佈自己在該城一處鹽礦坑道的照片佐證，並說稍後將公佈「戰俘人數」。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫說要等官方宣佈，但他也承認該城戰事傷亡慘重，代價相當大。

請繼續往下閱讀...

烏軍駁斥俄方說法「不是事實」，國防部副部長馬里亞爾說，雙方仍在激戰。西方媒體記者從郊外見到該城內冒出陣陣濃煙，不斷遭到砲彈攻擊。總統顧問波多利雅科指出，該城和附近戰略要地、俄國久攻不下的巴赫姆特之戰，是開戰來「最血腥」。

蘇勒答爾位於巴赫姆特以北約十公里，是歐洲最大鹽礦所在地，英國國防部十日戰情報告指出，俄方「很可能控制了該聚落大部分地區」，戰事一部分焦點是掌握全城地下總長約二百公里的廢棄鹽礦坑道，因為雙方都擔心坑道會被用於滲透敵後。

若俄軍奪下該城，會是近幾個月來難得一大戰果。可進逼巴赫姆特、利用礦坑坑道滲透烏軍控制地，並可切斷巴赫姆特和斯拉維揚斯克之間的重要補給線。

德國外長貝爾伯克十日帶著發電機和掃雷、衛星通訊所需的共四千萬歐元「額外援助」，突訪哈爾科夫，她承諾德國會持續供應烏克蘭需要的武器，但未提到烏國想要的「豹二型」戰車。

美下週訓練烏軍操作愛國者

美國五角大廈宣佈，最快下週開始將在奧克拉荷馬州西爾堡訓練烏軍操作愛國者防空系統，將有九十到一百名烏軍受訓。加拿大總理杜魯道十日與美國總統拜登會晤後，加碼斥資約四億加幣採購一套美製「國家先進防空系統」（NASAMS）援助烏國。

另外，俄國總統普廷十一日在電視播出的官員會談上，承認莫斯科去年吞併的烏國四地，現在情況「困難」，但是俄國有改善當地生活情況所需的一切資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法