中國民怨四起 放煙火變警民衝突

中國在新年期間爆發「煙花革命」，多地民眾不顧當局禁令大鳴大放，河南省周口市鹿邑縣百姓2日晚間甚至將警車包圍推翻。（取自網路）

2023/01/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕在「白紙運動」後，中國各地民眾藉抗議爭取權益事件此起彼落，跨年夜江蘇省會南京出現民眾手持氣球突破警方封鎖線齊聚孫中山銅像周圍放飛，河南省周口市鹿邑縣二日也發生違反禁放煙花炮竹令的警民衝突。中國專家一致指出，中國共產黨執政下「人心向背」有了重大變化，「各種各樣的群體性事件會越來越多，這就是所謂的社會臨界點」。

河南、河北、山東諸省多地民眾近日不顧各地政府逾四年前以安全、環境保護為由陸續上路的禁放煙花炮竹規定，挑戰為求政績「一刀切」的「懶政」，甚至騎車或開車邊燃放給警車追。警方二日在鹿邑縣制止並帶走放煙花的年輕人後，引起民眾不滿，包圍要求放人，發生肢體衝突，接著警車被砸，最後被推翻。

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焦慮戾氣 達臨界點

與此同時，多地政府卻籌劃煙火表演，可謂「只許州官放火，不許百姓點燈」最佳寫照。河南時事評論員李法天告訴「自由亞洲電台」，中國封了三年，沒人性的體制，造成民眾焦慮與社會戾氣，人們對病毒死亡的恐懼，近期卻在疫情升溫下突如其來迎來解封，「可能老百姓心中是想通過這種方式來宣泄」。

全國都在違反禁令

政治評論員王劍指出，「白紙運動」已讓過去唯恐暴力鎮壓的中國百姓意識到上街真能爭取到權益，現在「全國民眾都在違反禁令」，「這是另外一場革命」，「你可以看到中國人開始知道他可以抗議，可以用抗議的方式爭取自己想要的東西，這是非常巨大的進步」。

對於南京民眾在跨年夜自發湧入市中心孫中山銅像周圍，衝破警方封鎖線，放飛氣球來紀念孫中山先生，遭中共開除黨籍的中央黨校前教授蔡霞指出，這是「從來未有過的景象。紀念孫中山先生，人心向背有了重大變化！這件事含義很深」。

中國入口網站「網易」上月廿九日年度回顧影片記錄各種封城慘況與新疆大火等全年事件，由於和官媒新華社歌功頌德的年度十大新聞形成強烈對比，惹惱當局「被下架」後，中國網友主動接力十餘個小時，重新上載傳承六分十六秒的「集體記憶」，讓網友選擇下載留存、翻牆上海外社群媒體平台觀看。網路盛傳網易公司已自行處分，包括總編輯「取消年終」、團隊負責人「連降三級」。

中國在新年期間爆發「煙花革命」，多地民眾不顧當局禁令大鳴大放，河南省周口市鹿邑縣百姓2日晚間甚至將警車包圍推翻。（取自網路）

中國在新年期間爆發「煙花革命」，多地民眾不顧當局禁令大鳴大放，河南省周口市鹿邑縣百姓2日晚間甚至將警車包圍推翻。（取自網路）

中國在新年期間爆發「煙花革命」，多地民眾不顧當局禁令大鳴大放，河南省周口市鹿邑縣百姓2日晚間甚至將警車包圍推翻。（取自網路）

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