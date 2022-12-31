中軍機南海「攔截」距美偵察機翼3公尺

美國印太司令部廿九日發布中國海軍殲十一戰機廿一日在南海國際空域迫近美國空軍RC135偵察機的畫面。（路透）

2022/12/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國印太司令部廿九日發布聲明表示，美國空軍一架波音RC135偵察機廿一日「在南海的國際空域合法進行例行任務」，中國海軍殲十一戰鬥機卻前來攔截並於距離RC135機鼻六公尺、機翼三公尺範圍內「進行不安全的操作」，迫使美機採取規避動作以免碰撞。

印太司令部廿九日聲明強調，廿一日最新事件「反映了不安全及危險空中攔截行動令人憂心的趨勢」，「美國印太聯合部隊致力於建立一個自由和開放的印度─太平洋地區，並將繼續在海上和國際空域飛行、航行和作業，…我們期望印太地區所有國家都能按照國際法安全地使用國際空域。」

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澳機5月也遭中戰機攔截

中國外交部發言人汪文斌卅日在例行記者會上回應，美方長期以來頻繁派機艦對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國家安全，美方的挑釁行動是引發海上安全問題的根源所在，敦促美方停止此類危險挑釁，停止抹黑。

澳洲軍事偵察機五月也曾在南海遭遇中國戰機危險攔截，並拋撒對抗雷達的箔條干擾彈，部分鋁箔進了澳機引擎。加拿大六月則指控中國戰機騷擾加國查緝北韓涉嫌在海上規避聯合國制裁「霓虹行動」巡邏機，導致加機改變路線。

美國國防部長奧斯汀六月即指出，中國人民解放軍機艦愈來愈常出現「海上不安全的空中攔截與對抗」。奧斯汀上月與中國國防部長魏鳳和會晤時，特別強調兩軍須改善危機溝通，並提及中國軍機的危險行為。

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