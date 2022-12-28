烏克蘭盼明年2月召開和平峰會 不期待俄參加

烏軍廿六日在烏東巴赫姆特前線以2S7「牡丹花」（Pion）自走砲，對俄軍陣地發動攻擊。（路透）

2022/12/28 05:30

烏俄對話前提：俄國接受戰爭罪審判

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）廿六日表示，烏國希望能在明年二月底前，在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）主持下，召開和平峰會結束戰爭，但他不期待俄羅斯會參加。庫列巴強調，所有戰爭最後都會循外交途徑結束，但在烏俄直接對話前，俄國必須接受戰爭罪審判。

俄下最後通牒 控西方企圖毀俄

在此同時，儘管戰局失利，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）廿六日仍下達「最後通牒」，要求基輔「去軍事化」和「去納粹化」、承認俄羅斯攻佔的領土，並停止攻擊俄佔區。他呼籲烏克蘭接受提議，「否則由俄軍來決定」。他還指控美國和北大西洋公約（NATO）與烏克蘭聯手，企圖在「戰場上」擊敗俄羅斯，摧毀莫斯科。

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烏向俄喊話

「每場戰爭都以外交方式結束」

基輔當局已排除為了和平向俄方讓出任何土地的可能性，並公開要求俄國放棄所有領土。庫列巴在美聯社專訪中重申此一立場，並矢言烏克蘭將竭盡所能在明年贏得戰爭，「每場戰爭都以外交方式結束。每場戰爭的結束，都是在戰場和談判桌上採取行動的結果。」美聯社指出，從庫列巴的發言可以得知，烏克蘭有意結束戰爭，但和平談判可能要好幾個月，取決於複雜的國際談判能談出什麼結果，才能預判下一步。

俄軍持續攻擊烏克蘭關鍵基礎設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷，但華盛頓郵報披露，俄國各地城鎮也受到與公用事業相關的災難所苦，包括聖彼得堡郊區上月發生天然氣管道爆炸事件、莫斯科兩家購物中心據稱因焊接作業違規引發嚴重火災、電網故障更導致上萬民眾陷入斷電、沒有供暖的困境。

報導指出，儘管這些意外無法證實與戰爭有關，但基礎設施維護不善是俄國長期問題。分析家認為，隨西方制裁開始產生影響，與基礎設施相關的破壞恐很快就倍增，正在加劇俄國民眾對俄軍入侵烏克蘭招致後果的不滿情緒。

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