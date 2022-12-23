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    烏克蘭正教會「脫俄」 首度1225慶耶誕

    烏克蘭正教會正式允諾，信眾可以在12月25日慶祝耶誕節。圖為烏克蘭首都基輔的耶誕樹，掛滿和平鴿裝飾。（美聯社）

    烏克蘭正教會正式允諾，信眾可以在12月25日慶祝耶誕節。圖為烏克蘭首都基輔的耶誕樹，掛滿和平鴿裝飾。（美聯社）

    2022/12/23 05:30

    俄依儒略曆 一月七日耶誕

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭，導致烏克蘭正教會（OCU）決定進一步與隸屬俄羅斯東正教會的烏克蘭東正教會（UOC）劃清界線，正式允諾信眾可以在十二月廿五日慶祝耶誕節，有別於只在一月七日慶祝耶誕節的俄羅斯東正教。

    烏克蘭政府二○一七年把十二月廿五日定為國定假日，加入白俄羅斯、厄利垂亞、黎巴嫩、摩爾多瓦等國慶祝兩次耶誕節的行列。

    OCU大主教佐理亞表示，自此之後，許多信眾呼籲，別再遵循俄羅斯東正教承認的儒略曆（Julian calendar），而在俄國侵烏後，聲浪逐漸蔓延，促使OCU允許七千個教區能在十二月廿五日這天舉行宗教儀式。

    OCU大主教費迪爾表示，許多主教認為，曆法並非信仰的教條，尤其俄羅斯大舉入侵烏克蘭之後，教會內部湧現一股加入西方教會的聲浪。佐理亞強調，教會並無更改耶誕節日期，而是提供信徒另一個慶祝耶誕節的日期。教會未來將密切觀察有多少信眾在十二月廿五日這天慶祝耶誕節，並考慮應採取何種作法。UOC發言人將這項決定視為「政治噱頭」，據此認定OCU並非虔誠的宗教組織，而是一個熱切聽命政府的政治組織。

    政治立場相異是UOC分裂的主因，OCU在二○一四年革命中支援抗議者，推翻親俄的亞努科維奇政權，並於一八年自立門戶，君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂一世一九年不顧克里姆林宮和UOC反對，授予OCU教會自主權。烏克蘭民眾強烈懷疑，UOC與莫斯科當局有政治聯繫、是間諜溫床，並要求其關閉。

    兩位烏克蘭女性開心地在基輔索菲亞廣場與耶誕樹自拍。（路透）

    兩位烏克蘭女性開心地在基輔索菲亞廣場與耶誕樹自拍。（路透）

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