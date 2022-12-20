聯合國生物多樣性峰會 達成歷史性協議 2030年前 30％陸地和水域 設保護區

聯合國「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）十九日達成一項歷史性協議，預計在二〇三〇年前保護全球三十％陸地和水域，每年並提供發展中國家三百億美元援助。（法新社）

2022/12/20 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕聯合國「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）十九日達成一項歷史性協議，預計在二○三○年前保護全球三十％陸地和水域，每年並將提供開發中國家三百億美元（約九三○○億台幣），協助拯救生態系統。

提高經援開發中國家

約一九○個國家的政府官員在加拿大蒙特婁召開COP15大會，花費兩週協商，終於達成共識，承諾至二○三○年將地球上三十％陸地和水域設為保護區，在二○二五年前每年提供開發中國家兩百億美元經濟援助，並可望在二○三○年前提高為每年三百億美元。協議涵蓋的廿三項目標，還包括針對破壞環境的農業項目取消補貼、降低殺蟲劑危害、應對外來物種等議題。

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改善數百萬物種生存

非營利組織「為自然發聲」（Campaign for Nature）主任歐唐納爾（Brian O’Donnell）表示，這是史上最大規模的土地和海洋保育承諾，為大自然面臨的危機獲得應有的關注，若是這項協議能夠有效執行，將大為改善駝鹿、海龜、鸚鵡、犀牛、稀有蕨類、古老樹木、蝴蝶、鰩魚、海豚等數百萬物種的生存情況。

世界自然基金會（WWF）總幹事藍柏堤尼（Marco Lambertini）則在會前表示，該協議呈現的野心堪比巴黎氣候協定，是達成「自然正成長」（nature-positive）的重要催化行動，但協議內文仍有部分漏洞，且行動時間表緩不濟急，與目前可見的危機規模不相稱，更可能因此無法實現共同目標。

目前17％陸地、10％水域受保護

人工開發、污染、氣候變遷造成棲息地喪失等衝擊，重創全球生物多樣性，目前僅有十七％陸地和十％水域受到保護。二○一九年一項報告指出，高達一百萬種動植物將在數十年內消失，物種滅絕的速度比原先預期快上千倍。

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