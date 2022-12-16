迴避英調查 中國召回打人外交官
英要求放棄外交豁免權 接受訊問
〔編譯陳成良／綜合報導〕今年十月十六日，一名香港異議人士Bob Chan在曼徹斯特的中國領事館外抗議示威，不料竟被「拖入館內」，遭到總領事鄭曦原等人毆打。事發兩個月，英國外交大臣柯維立十四日表示，警方調查後，要求六名中方官員放棄外交豁免權並接受訊問，但中方已召回涉案人員，包括否認施暴的鄭曦原。中方回應稱，總領事「任期屆滿奉調回國」是正常人員輪換，並反控英方包庇「港獨暴徒」。
中反控英方包庇港獨暴徒
曼徹斯特警方調查，參與毆打且已被辨認出身分的人分別有鄭曦原、領事高連甲、參贊陳偉以及副總領事范映傑，當中高連甲被澳洲媒體發現兩年前也曾在斐濟攻擊台灣外交官。
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英批懦夫 中稱正常輪換
柯維立在推特發表視訊談話，再次以「不可接受」形容這起事件。他透露，警方要求鄭曦原和其他涉案人員十四日前放棄外交豁免權、接受盤問，中方最終在限期前自行撤走六名外交官。柯維立對涉案中方人員不能受法律制裁，感到失望。
這起事件在英國掀起軒然大波，議員紛紛要求政府將涉入的中國外交官驅逐出境、宣布他們是「不受歡迎人物」，並確保刑事究責。英國下議院外交委員會主席克恩斯更痛批，這些中國外交官「就像懦夫一樣逃走」。
中國大使館最新聲明仍拒絕認錯，還批評英方沒保護中方領事館館舍和人員安全與尊嚴，並在事後包庇「港獨暴徒」。聲明中強調，鄭曦原回中國屬於「中方正常的人員輪換」。
英國廣播公司（BBC）分析，中國政府此時選擇將涉案人士召回國內的決定，被視為有意緩和爭端的訊號，以避免兩國之間進一步發生摩擦。
Bob Chan十四日發表聲明，稱「這是解決複雜外交問題的一個方法」，「這些中國領事的離開，令我感到事件圓滿解決」。
未及驅逐出境 避開激化中國
紐約時報則指出，新任英國首相蘇納克上月發表外交政策演說，宣告英中雙邊合作「黃金年代」已告終，然而，他沒有將中國描述為威脅。紐時認為，十四日的外交行動似乎符合這一經過精心調整的政策，曼徹斯特事件在沒有正式將中國外交官驅逐出境的情況下得到解決。驅逐舉動可能會激起中國反彈，並加劇緊張局勢。