迴避英調查 中國召回打人外交官

來自香港的Bob Chan（圖中）十月十六日與其他數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議時，被拖進總領事館圍毆。（法新社檔案照）

2022/12/16 05:30

英要求放棄外交豁免權 接受訊問

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年十月十六日，一名香港異議人士Bob Chan在曼徹斯特的中國領事館外抗議示威，不料竟被「拖入館內」，遭到總領事鄭曦原等人毆打。事發兩個月，英國外交大臣柯維立十四日表示，警方調查後，要求六名中方官員放棄外交豁免權並接受訊問，但中方已召回涉案人員，包括否認施暴的鄭曦原。中方回應稱，總領事「任期屆滿奉調回國」是正常人員輪換，並反控英方包庇「港獨暴徒」。

中反控英方包庇港獨暴徒

曼徹斯特警方調查，參與毆打且已被辨認出身分的人分別有鄭曦原、領事高連甲、參贊陳偉以及副總領事范映傑，當中高連甲被澳洲媒體發現兩年前也曾在斐濟攻擊台灣外交官。

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英批懦夫 中稱正常輪換

柯維立在推特發表視訊談話，再次以「不可接受」形容這起事件。他透露，警方要求鄭曦原和其他涉案人員十四日前放棄外交豁免權、接受盤問，中方最終在限期前自行撤走六名外交官。柯維立對涉案中方人員不能受法律制裁，感到失望。

這起事件在英國掀起軒然大波，議員紛紛要求政府將涉入的中國外交官驅逐出境、宣布他們是「不受歡迎人物」，並確保刑事究責。英國下議院外交委員會主席克恩斯更痛批，這些中國外交官「就像懦夫一樣逃走」。

中國大使館最新聲明仍拒絕認錯，還批評英方沒保護中方領事館館舍和人員安全與尊嚴，並在事後包庇「港獨暴徒」。聲明中強調，鄭曦原回中國屬於「中方正常的人員輪換」。

英國廣播公司（BBC）分析，中國政府此時選擇將涉案人士召回國內的決定，被視為有意緩和爭端的訊號，以避免兩國之間進一步發生摩擦。

Bob Chan十四日發表聲明，稱「這是解決複雜外交問題的一個方法」，「這些中國領事的離開，令我感到事件圓滿解決」。

未及驅逐出境 避開激化中國

紐約時報則指出，新任英國首相蘇納克上月發表外交政策演說，宣告英中雙邊合作「黃金年代」已告終，然而，他沒有將中國描述為威脅。紐時認為，十四日的外交行動似乎符合這一經過精心調整的政策，曼徹斯特事件在沒有正式將中國外交官驅逐出境的情況下得到解決。驅逐舉動可能會激起中國反彈，並加劇緊張局勢。

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