保護台灣矽盾 華府兵推未雨綢繆

美媒稱華府兵推的設想情節，包括台海衝突時撤離台積電的員工，以及在共軍登島佔領時摧毀台積電設施。圖為在新竹總部的台積電標誌。（路透）

2022/10/09 05:30

擔憂晶片產業集中於台灣

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博七日就美中晶片戰與台海衝突撰文分析指出，美國一方面因仰賴台灣晶片而承諾協防台灣，但同時也力圖扶持自家的晶片產能以擺脫對台灣的依賴；在華府就台海衝突的兵推中，美國考慮在情況最糟時撤離台灣的高科技晶片工程師，以及警告中國若共軍佔領台灣，美國就會摧毀台積電設施。

台積電淪陷 恐損失1兆美元

美方估計，中國入侵與台積電淪陷恐打亂世界經濟，造成超過一兆美元的損失，約整個半導體業全球年銷售額的一倍。此等末日情節為未雨綢繆的華府兵推注入新動能︰美國在表態強烈支持台灣政府之餘，也做出不能在智慧型手機與下一代軍事硬體所需的先進晶片上過於依賴台灣、因此必須建立美國國內晶片產能的結論。美國副總統賀錦麗九月的亞洲行，便充分展現此等弔詭情況︰她一方面大讚台灣在包括科技等「全球利益」上貢獻，但同時也吹捧一項授權五百億美元研發美國半導體的法案。

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彭博的報導引述多名不具名的前現任官員論及美國針對台海衝突應變計畫，這些人並強調應變計畫純屬假設，且許多細節尚未定案。

報導中說，華府因應台海衝突的潛在選項之一，就是鼓勵台積電員工搭上台灣遭中國赤化前的最後班機遷往美國；在台灣遭到全面入侵的情況下，美國會考慮撤離台灣的晶片工程師。但即便人員撤離可行，台積電的基礎建設又該複製到何處？此一過程曠日廢時與所費不貲，而且也無法減輕失去台積電的台灣對世界經濟所造成的衝擊。

在最極端情況下，有人主張美國應向中國表明，共軍一旦佔領台灣，美國就會摧毀台積電設施，藉此嚇阻共軍進犯，或讓台積電設施最終不會落入北京當局之手。

焦土戰略玉石俱焚 未列考慮

二○二一年十一月美國陸軍戰爭大學季刊的一篇報告就曾提出此等「焦土戰略」情境。儘管這種極端做法並未被列入考慮，但部分與美國國防部有聯繫的前官員仍希望拜登政府能制定類似計畫，理由是為了不讓像台積電這樣的重要資產落入中國之手，美國除了玉石俱焚別無選擇。

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