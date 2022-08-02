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    中日對照讀新聞》平均寿命、10年ぶり縮む 日人平均壽命 相隔10年減少

    現年83歲高齡的日本冒險家堀江謙一，6月4日創下史上最高齡獨自駕遊艇在不停靠任何港口下，橫越太平洋的新紀錄。（美聯社檔案照）

    現年83歲高齡的日本冒險家堀江謙一，6月4日創下史上最高齡獨自駕遊艇在不停靠任何港口下，橫越太平洋的新紀錄。（美聯社檔案照）

    2022/08/02 05:30

    ◎茅毅

    2021年の日本人の平均寿命は女性が87.57歳、男性が81.47歳となり、前年比で女性は0.14歳、男性は0.09歳縮んだことが29日、厚生労働省公表の簡易生命表で分かった。

    29日根據厚生勞動省公布的「簡易生命表」，獲悉2021年日本人的平均壽命為女性87.57歲、男性81.47歲，分別年減0.14歲、0.09歲。

    前年を下回るのは東日本大震災があった11年以来で、男女とも10年ぶり。新型コロナウイルス流行の影響とみられる。

    如此比去年減少的情形，係自2011年「東日本大震災」（即311大地震）以來，相隔10年之久，男、女性均呈現下降。

    国別順位は女性が世界1位で、男性は3位だった。女性は2位が韓国（86.5歳）、3位がシンガポール（85.9歳）。男性は1位がスイス（81.6歳）、2位がノルウェー（81.59歳）となった。

    日本按國別依序為女性世界第1長壽、男性世界第3長壽。女性第2長壽則是南韓（86.5歲）、第3是新加坡（85.9歲）。男性第1為瑞士（81.6歲）、挪威第2（81.59歲）。

    ニュース‧キーワード新聞辭典

    縮（ちぢ）む：動詞，縮小、皺掉、縮回、畏縮（惶恐）。例：ゴムが入（はい）っていて伸（の）びたり縮んだりする。（裡面有鬆緊帶，可自由伸縮。）

    下回（したまわ）る：動詞，低於、在…之下、減少。例：予想（よそう）を下回る人手（ひとで）。（人來得比預料的少。）

    公表（こうひょう）／簡易生命表（かんいせいめいひょう）／男女（だんじょ）／順位（じゅんい）

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