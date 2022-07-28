美批中國南海挑釁行徑「遲早出大事」

美國國防部印度—太平洋安全事務助理部長瑞特納。（法新社檔案照）

2022/07/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部高官廿六日在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的「第十二屆年度南海會議」表示，中國在南海對其他主權聲索方愈來愈「挑釁」，其「咄咄逼人和不負責任的行為」意味著發生大事是「遲早的事」。

美國國務院東亞及太平洋事務副助理國務卿朴正鉉（Jung H. Pak，譯音）在會上指出，「中國對南海聲索方及其他在該區域合法活動國家的挑釁呈明顯上升的趨勢」，包括中國飛機在南海上空的國際空域對澳洲飛機進行不安全攔截，過去數月還分別透過三起不同事件，挑戰菲律賓專屬經濟區內海洋研究和能源探勘活動。

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中國聲索「過度擴張且不合法」

對於中國向來引歷史九段線聲索南海九成主權，朴正鉉斥之「過度擴張且不合法」，指中方行使這類主張的「挑釁行徑」導致地區不穩定、損害其他主權聲索國經濟、破壞現有海洋秩序、威脅到依賴或在這條重要航道上行動的所有國家權益。

美國國防部印度—太平洋安全事務助理國防部長瑞特納稍後在同一場會議上補充道，中國軍方今年上半年在南海涉入數十起事件，這類情事過去五年急遽增加，「北京正有系統地測試我們集體決心的極限」，「在我看來，這種咄咄逼人和不負責任的行為，是當今含南海在內的該地區和平與穩定最重大威脅之一」，「如果中國人民解放軍繼續這種行為模式，該地區發生重大事件或事故只是時間問題。」

瑞特納提到美國國防部應對中國挑戰的方式，首先就是協助美國盟友發展不對稱戰力，其次和盟友與夥伴「資訊共享」。

對上述發言，中國外交部發言人趙立堅廿七日駁斥美方顛倒黑白，反咬「個別域外大國為維護自身霸權」，不斷加大對南海軍事力量投入，並夥同域外盟友到南海「秀肌肉」，「南海不是域外大國博弈的競技場」。

美澳八月印尼軍演 日本加入

在另一方面，為反制中國在印度—太平洋地區的擴張野心，日本首相岸田文雄廿七日在東京和來訪的印尼總統佐科威會談後，決定首度加入美國、澳洲八月一日於印尼舉行的「嘉魯達之盾」軍事演習。美國先前已經表示，今年軍演規模將會顯著擴大。

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