歐洲熱浪發威 冰川消融 國界消失…

阿爾卑斯山冰川消融也導致瑞士和義大利的邊界改變。（法新社檔案照）

2022/07/27 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲熱浪持續發威，阿爾卑斯山冰川體積消融速度正創有紀錄六十餘年以來之最，目前結冰高度來到海拔五一八四公尺，超越以往夏季結冰海拔三○○○至三五○○公尺之間高度。另一方面，美國加州的優勝美地國家公園廿五日終於開始控制住廿二日爆發的今年最猛烈「橡樹大火」，受控面積當天一早由十％增加到十六％，但仍有三七○○人被迫撤離。

阿爾卑斯山冰川消融也導致瑞士和義大利的邊界改變。位於義大利阿爾卑斯山的冰川山脊高原上的酒吧餐廳Rifugio Guide del Cervino，受到冰川融化影響，已將這間酒吧餐廳移向瑞士一邊。成立於一九八四年的Rifugio位於義大利邊境一側，但隨著氣候變遷引發的歐洲熱浪，阿爾卑斯山冰川逐漸縮減，導致瑞義邊界定義變成外交議題。

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藉由量測冬季降雪量與夏季融冰量的差距，可推算冰川縮減體積。眼看去年降雪量減少、阿爾卑斯山今年初夏已經歷兩波熱浪侵襲，往年九月下旬待阿爾卑斯山夏季融冰季節結束才測量記錄融冰狀況的瑞士冰川學家林斯鮑爾（Andreas Linsbauer），提前於本月沿著瑞士的莫特瑞許冰川（Morteratsch）進行此工作。

「這個季節很極端，真的很明顯。」他告訴路透，全球受氣候變遷影響，絕大多數冰川都在消融，但阿爾卑斯山冰川冰蓋較薄而特別脆弱，且該地區氣溫正以每十年增加攝氏○．三度的速度上升，是全球平均增溫速度的兩倍。

若溫室氣體排放量持續增加，阿爾卑斯山冰川目前八成以上體積預計二一○○年以前即不復在。「瑞士冰川監測」（GLAMOS）網站負責人赫斯（Matthias Huss）指出，未來可能更頻繁出現今年這類極端高溫，阿爾卑斯山冰川消融速度可能超乎預期，「原本模型推估預計數十年後才出現的狀況，現在正在發生」，「我沒料到本世紀這麼快就看到這樣極端的一年。」

加州森林防火廳廿五日表示，「橡樹大火」波及總面積達六九七七公頃，儘管當天派出二五○○名消防員成功深入無風的火場灌水多達一四○萬公升，受影響面積仍增加三％，比半個舊金山還大，所幸未進一步延燒至東面十六公里外的優勝美地國家公園。

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