南太與中競逐 美副卿、駐澳大使將訪索羅門

美國副國務卿雪蔓（路透檔案照）

2022/07/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島曾是第二次世界大戰戰場之一，如今則是美國和其戰略對手中國爭奪區域影響力的必爭之地。美國副國務卿雪蔓及美國駐澳洲大使卡洛琳‧甘迺迪（Caroline Kennedy），八月上旬將訪問索國。路透二十四日引述美國國務院發言人報導，華府正尋求「顯著深化」與索國的交往，雪蔓及其率領的代表團此行，反映美國對南太地區的深度投資。

一名美國國務院高官表示，雪蔓訪團八月六至八日的行程旨在紀念二戰期間發生之瓜達卡納島戰役（一九四二年八月至四三年二月），還將會晤當地高官，凸顯美索間的恆久關係，也計畫為美國駐索國首都荷尼阿拉大使館揭幕。

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值此華府加大力道、俾擊退中國的外交攻勢之際，雪蔓將是最新一名訪問太平洋地區的美國高官。訪團成員另包括美國印度─太平洋司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）及太平洋陸戰隊指揮官魯德（Stephen Rudder）。

此外，廿二日甫履新的卡洛琳，其父乃一九六三年遇刺身亡的前美國總統甘迺迪。甘迺迪四三年服役時指揮的一艘美國海軍魚雷艇，曾在南太平洋遭日軍撞沉，他游到索羅門群島一座無人島而獲救。至於雪蔓父親曾是美國陸戰隊員，在美國及其二戰同盟國和日軍交戰的瓜達卡納島戰役中負傷。這場戰役當年吹響同盟國在太平洋對日本的反攻號角，亦顯示索羅門群島不變的戰略重要性。

雪蔓預定在荷尼阿拉「美國瓜達卡納島紀念館」所在地「天際山脊」（Skyline Ridge）、由美方安排的一場儀式中，以及在「血腥山脊」（Bloody Ridge）一場由索方主辦的紀念活動中發表演說。前述美國國務院發言人提到，藉由美國增加在索國的存在，華府將翻開一個建設性的新篇章，美方將承諾與索國進行短、長期的合作，俾解決索國人民面臨的最迫切議題。

南太島國求外資若渴，中國已持續尋求加強和這些國家的經濟及軍警連結。華府則強調與當地的歷史淵源，尤其是二戰期間的並肩作戰，同時矢言挹注更多資源。索國總人口七十二萬、人均收入兩千美元（約六萬台幣），最大出口品木材大多外銷中國。

索國雖為主權國家，但並無軍隊或自衛隊，以逾八百名警力維安。中索四月簽署的一項安全協議則引發澳洲、紐西蘭和美國關切。根據澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」，二○一七年中國已躍居南太第二大捐助國。

另一方面，「美國之音」（ＶＯＡ）廿四日報導，在南太島國中最早（一九七五年）跟中國建交的斐濟，其人民對中國在當地的投資「又期待又怕受傷害」，例如創造就業機會、推動經濟發展，惟其中許多投資與經援並未直接使當地民眾受惠而「無感」，甚至「有些錢不知去向」。

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