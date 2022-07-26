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    人口邁向負成長 中國經濟剉咧等

    （路透）

    （路透）

    2022/07/26 05:30

    安徽過去4年來新生兒數近乎腰斬

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中媒報導，中國卅一省市中，已公布去（二○二一）年出生統計的廿九省新生兒數銳減，安徽省過去四年來新生兒數更近乎腰斬、大減四十七．六％，「呈現斷崖驟降趨勢」。中國國家衛生健康委員會人口家庭司司長楊文莊坦言，中國人口成長已明顯減緩，預計在「十四五」期間（二○二一至二○二五年）就會開始萎縮、進入負成長。

    中媒《第一財經》廿三日引述中國衛健委本月統計公報報導，中國二○二一年新生兒數比二○二○年減少一三八萬，多省去年出生人數創下數十年新低，僅六省出生人數超過五十萬；在廿九省已發布去年出生人數統計中，江西省出生人數自一九五○年代來首次低於四十萬、湖南省近六十年來首次低於五十萬、人口大省河南也四十四年來首次低於八十萬。

    中國安徽省人口連續四年負成長，人口衰退情況最嚴峻。據安徽省官方統計，該省二○二一年出生人數僅五十一．五八萬，比二○一七年大減四十七．六％，二○一七年至二○二一年出生人數呈斷崖式下降趨勢。

    今年起人口由增轉減

    英國廣播公司（BBC）六月報導，中國雖是當前全球人口最多的國家，但中國十四億人口預計今年開始由增轉減，是其一九五九至一九六一年「大饑荒」以來首次下降。上海社會科學院研究小組也預估，二○二一年以後，中國人口數將以年均一．一％速度逐年減少，迄二一○○年會降至五．八七億，不到現在的一半，對中國經濟影響甚鉅。

    這意味，促進中國經濟發展的人口紅利已經急速消失。人口紅利泛指勞動人口比例上升所帶動的經濟成長效應。根據BBC報導，中國過去某程度靠人口紅利支撐的經濟繁榮將不再，製造業轉向遷移至勞動力豐沛的越南、孟加拉、印度等國；印度人口可望在未來十年內超過中國，世界大國影響力也可能連帶轉移到印度等其他國家。

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