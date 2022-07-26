英保守黨魁爭奪戰 抗中大比拚

英國保守黨黨魁決選的兩名候選人蘇納克（左）和特拉斯（右），近來紛紛表態對中國的立場和政策，兩人料將有更多交鋒。（歐新社檔案照）

2022/07/26 05:30

特拉斯倡嚴厲對中俄、聯合助台自衛 蘇納克預告強硬對中

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國執政黨「保守黨」黨魁之爭，已進入外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）對決階段，兩人應對中國的立場和政策成為選戰焦點。相較於特拉斯抗中色彩鮮明，蘇納克被視為對中溫和派，但他廿四日直言，中國是英國和全球的頭號威脅，掌權後將對中採強硬態度。

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特拉斯揚言對中祭出制裁

保守黨國會議員先前經過五輪初選後，選出蘇納克和特拉斯進入黨魁決選，接下來將由約十六萬名黨員投票，獲勝者將繼任黨魁及首相，預計九月五日公布結果。蘇納克去年曾表示，改善英中貿易關係是英國當務之急，被視為內閣中的對中溫和派；在黨魁初選階段，中共喉舌「環球時報」還點名稱讚蘇納克對中較「務實」，使蘇納克親中形象不脛而走。

反之，特拉斯對中俄態度嚴厲，曾說自由世界應從俄羅斯入侵烏克蘭汲取教訓，聯手協助台灣自衛，並呼籲七大工業國集團（G7）化身「經濟北約」，應對中國威脅，甚至揚言對中祭出制裁。她廿四日更披露蘇納克計畫舉辦英中經濟和財政會議，批評他對中軟弱。民調機構「輿觀」（YouGov）近期針對保守黨員的民調顯示，蘇納克雖在初選一路領先，但與特拉斯對決時反而落居下風。

為了扭轉外界觀感，蘇納克廿四日直指中國是本世紀對英國和全球安全、繁榮的「最大威脅」，矢言當選後將關閉境內三十所孔子學院，防止中國透過文化交流、語言培訓擴張影響力。他也承諾，將要求高等教育機構披露五萬英鎊（約一八三萬台幣）以上的外國贊助，並審查研究合作夥伴，「將中共踢出我們的大學」。

蘇納克喊限制中國收購資產

不僅如此，蘇納克表示，英國安全局（軍情五處，MI5）將協助打擊中國間諜活動，他也會尋求建立「北約式」國際合作，以應對中國網路威脅。他還會研究禁止中國收購英國關鍵資產，包括戰略敏感的科技公司，並抨擊中國「一帶一路」倡議為開發中國家帶來「無法承受的債務」，甚至透過控制人民幣匯率操縱全球經濟。對於中國箝制新疆、香港等地，他也同樣予以譴責。

更重要的是，蘇納克不忘數落中國購買俄羅斯石油「支撐」俄國總統普廷，還霸凌台灣在內的鄰國，「英國和西方政治人物長期一直為中國鋪設紅毯，對其邪惡活動和野心視若無睹。我擔任英國首相的第一天起，就會做出改變。」然而，對於蘇納克的抗中宣言，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）犀利反問，「所以你過去兩年都在哪裡？」

開放網路改票 憂遭中國網攻

另外，此次保守黨黨魁決選首次開放黨員透過網路修改郵寄選票，改投給其他候選人，機會僅一次，但安全人士憂心，中國可能模仿俄國在二○一六年干預英國脫歐公投，試圖透過駭客攻擊操控保守黨黨魁選舉。

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