密利︰共軍在印太攔截機艦 近5年激增

美國參謀首長聯席會議主席密利（左）廿四日在雅加達與印尼國防軍總司令安迪卡會面。（美聯社）

2022/07/25 05:30

美參謀首長會議主席訪印太

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在出訪印度—太平地區途中指出，中國人民解放軍過去五年來在攔截美國及其盟友的飛機與船隻上，已經變得更激進挑釁，這類不安全互動的次數大幅激增。

中國軍方變得更激進挑釁

密利說，中國飛機與船隻在太平洋地區攔截美國與其他國家部隊的次數，過去五年來已經激增，雙方不安全互動的次數也有類似比例的成長，這類情況所傳達的訊息是，「（包括）空中與海上，中國軍方在此特定區域已更顯著與更令人注意地變得好鬥挑釁」。密利廿四日抵達印尼訪問，他日前曾要求幕僚彙整有關美中在該地區互動行為的詳情。

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美日加澳菲越都曾遭攔截

密利並未透露中國與美國及其盟友的飛機與船艦不安全互動的具體次數，只說遭攔截的國家除了美國，還有日本、加拿大、澳洲、菲律賓與越南等，並稱攔截次數已有「顯著性差異」的成長，不安全事件的數量也以「相同比例」增加。美國國防部長奧斯汀上月在新加坡也提到，中國軍機和船艦不安全攔截的次數「驚人增加」。

密利發言的時間點，正值美國致力於強化與太平洋國家的關係以對抗中國之際。中國一直試圖擴大在太平洋地區的存在與影響力，拜登政府將中國視為「步步進逼的威脅」（pacing threat），是美國的主要長期安全挑戰。美軍官員也對中國入侵台灣的可能性提出警告，而中國和索羅門群島簽署的安全協議，可能讓中國在南太平洋建立海軍基地，也引發美國和澳洲高度關切。

密利此行明顯聚焦於中國威脅，他將出席廿五日起在澳洲雪梨舉行的年度印太國防首長會議，主要議題包括中國軍力持續成長，必須維持自由開放與和平的太平洋。密利說，印太地區是一個中國為其自身目地，不斷試圖向外擴展的地區，此舉令人擔憂，因為中國的動機不良，未必對美國在該地區的盟友與夥伴有利。

密利是二○○八年以來首位訪問印尼的美國參謀首長聯席會議主席，與印尼國防軍總司令安迪卡（Andika Perkasa）舉行會談。密利說，像印尼這類太平洋國家希望美軍涉入與參與該區事務；美方也希望與印尼合作以發展相互操作性（interoperability），與兩軍的共同現代化，以確保能夠「因應中國所構成的任何挑戰」。

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