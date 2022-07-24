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    疫情衝擊財政 中國遼寧醫護數月無薪

    （示意圖，歐新社檔案照）

    （示意圖，歐新社檔案照）

    2022/07/24 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕港媒「香港○一」廿二日報導指出，中國遼寧省擁有六十一年歷史的二級公立「丹東市振安區醫院」員工爆料指出，院方已連續五個月未發薪資，還積欠廿多年養老保險、取暖費，且從未繳納公積金。對此，院方坦承武漢肺炎疫情導致醫院收益不佳。中國多地也傳出公務人員減薪消息，專家直指一切不過是「中國整體地方財政緊縮的縮影」。

    新加坡國立大學助理教授陸曦向星國《聯合早報》分析道，中國的公立醫院在編制上屬地方財政支持，欠薪現象反映地方財政普遍困難。他認為防疫政策稍微鬆綁有助充分利用地方閒置的醫療資源，進而緩解地方醫院財務問題。

    根據丹東市振安區醫院員工說法，院方該扣的工資從不會少，應繳費用卻從二○○○年起就再沒付過。院方只說門診收入因疫情而減少並連帶影響員工收入，聲稱當局正研究解決方案，對於養老保險廿年未繳問題卻一律隻字未提。

    「香港○一」報導，遼寧葫蘆島市衛生健康委員會六日也表示，疫情二○年在中國大規模爆發後，防護物資費用大幅增加、醫療收入減少，以致公立醫院債務節節攀升，補償機制也因地方財政狀況連維持正常運轉都有問題而難以落實。

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