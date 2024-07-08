評馬克宏「解散國會」政治豪賭 前法國總理：結果讓政局更亂

前法國總理菲利浦分析，馬克宏（見圖）先前提解散國會、讓國會重選是為了讓政局更加清晰，但如今國會二輪投票結果卻導致政局進一步混亂。（法新社）

2024/07/08 09:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國7日進行國會下議院國民議會選舉的第2輪投票，3陣營均未取得過半席次，此結果也讓法國政局更加動盪。前法國總理、馬克宏的盟友菲利浦（Edouard Philippe）分析，馬克宏先前提解散國會、讓國會提前改選是為了讓政局更加清晰，但如今國會二輪投票結果卻導致政局進一步混亂。

由於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）中間派聯盟在歐洲議會（European Parliament）大選遭極右翼擊敗，馬克宏於6月9日宣布解散國會並提前選舉。

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在國民議會選舉首輪投票中，極右派「國民聯盟」（RN）得票率為33.15%，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）28% ，馬克宏領導的中間派「同在」（Ensemble）聯盟僅有20.76，因此中間派與左翼聯盟達成合作共識，阻止極右翼崛起。在此次第2輪投票中，出口民調顯示，「新人民陣線排名第一；中間派「同在」聯盟排名第二；在首輪投票勢如破竹的極右派「國民聯盟」僅排第三，但3個聯盟都沒有取得國會過半所需的289席。

根據美國《CNN》報導，前總理菲利浦7日晚間指出，未來國民議會中沒有一個政治集團能夠靠「絕對多數」來治理國家，馬克宏解散國會的目的是為了讓問題簡單化，但現在卻導致政局有極大的模糊空間。

菲利浦認為，7日晚間的投票結果只會讓法國政局更加混亂，中央政治力量有其責任，必須在毫不妥協的狀況下達成穩定政治局勢的協議內容。

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