愚蠢賭注 美中情局長:斯國錯押中國投資

斯里蘭卡深陷經濟危機，前總理威克瑞米辛赫（中）廿一日在政治動盪中宣誓就任總統。（歐新社）

2022/07/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕斯里蘭卡深陷經濟危機，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）廿日指稱，斯國經濟崩盤的因素之一，在於對債務陷阱式的中國投資案「下蠢注」，其他國家應引以為戒。

伯恩斯在華府出席「阿斯本安全論壇」時表示，中國有很大的影響力，以及能讓外界信服中國投資案深具吸引力，但各國應該看看「像如今欠中國一屁股債的斯里蘭卡這樣的地方」；斯國對其經濟未來下了一些非常愚蠢的賭注，而其結果是為此承受頗具災難性的經濟與政治後果。

請繼續往下閱讀...

伯恩斯還說，對在中東、南美以至於全世界其他與中國有投資合作的國家而言，斯里蘭卡的情況應被視為一大經驗教訓，提醒這些國家要睜大眼睛看清楚這類交易。

伯恩斯發言時雖未言明哪些中國投資案，但據信所指就是中國的「一帶一路」倡議。斯里蘭卡是「一帶一路」參與國之一，北京當局與落跑的斯國前總統拉賈帕克薩密切合作，在斯國砸重金投資與興建海港；斯國為基礎建設計畫向中國大規模借貸，結果部分投資最後淪為蚊子館。

新總統就職 重找IMF紓困

此外，廿日當選新總統的斯國前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）廿一日宣誓就職，預料他將迅速籌組包括反對派國會議員在內的新內閣，應對當前的政治動盪，並肩負與國際貨幣基金（IMF）進行紓困談判與重組外債的重任，帶領斯國擺脫自脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法