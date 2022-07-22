為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    愚蠢賭注 美中情局長:斯國錯押中國投資

    斯里蘭卡深陷經濟危機，前總理威克瑞米辛赫（中）廿一日在政治動盪中宣誓就任總統。（歐新社）

    斯里蘭卡深陷經濟危機，前總理威克瑞米辛赫（中）廿一日在政治動盪中宣誓就任總統。（歐新社）

    2022/07/22 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕斯里蘭卡深陷經濟危機，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）廿日指稱，斯國經濟崩盤的因素之一，在於對債務陷阱式的中國投資案「下蠢注」，其他國家應引以為戒。

    伯恩斯在華府出席「阿斯本安全論壇」時表示，中國有很大的影響力，以及能讓外界信服中國投資案深具吸引力，但各國應該看看「像如今欠中國一屁股債的斯里蘭卡這樣的地方」；斯國對其經濟未來下了一些非常愚蠢的賭注，而其結果是為此承受頗具災難性的經濟與政治後果。

    伯恩斯還說，對在中東、南美以至於全世界其他與中國有投資合作的國家而言，斯里蘭卡的情況應被視為一大經驗教訓，提醒這些國家要睜大眼睛看清楚這類交易。

    伯恩斯發言時雖未言明哪些中國投資案，但據信所指就是中國的「一帶一路」倡議。斯里蘭卡是「一帶一路」參與國之一，北京當局與落跑的斯國前總統拉賈帕克薩密切合作，在斯國砸重金投資與興建海港；斯國為基礎建設計畫向中國大規模借貸，結果部分投資最後淪為蚊子館。

    新總統就職 重找IMF紓困

    此外，廿日當選新總統的斯國前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）廿一日宣誓就職，預料他將迅速籌組包括反對派國會議員在內的新內閣，應對當前的政治動盪，並肩負與國際貨幣基金（IMF）進行紓困談判與重組外債的重任，帶領斯國擺脫自脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播