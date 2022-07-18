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    前英相布雷爾籲 西方國家團結抗中

    英國前首相布雷爾警告，西方國家應該共同制定一致連貫的戰略，以對抗中國，並以台灣為例提醒西方國家，應該增加國防支出以維持軍事優勢。（美聯社檔案照）

    英國前首相布雷爾警告，西方國家應該共同制定一致連貫的戰略，以對抗中國，並以台灣為例提醒西方國家，應該增加國防支出以維持軍事優勢。（美聯社檔案照）

    2022/07/18 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕英國前首相布雷爾（Tony Blair）十六日警告，西方的政治與經濟獨霸時代正逐漸告終，西方國家應該共同制定一致連貫的戰略，以對抗中國，並以台灣為例提醒西方國家，應該增加國防支出以維持軍事優勢，同時藉由與開發中國家建立關係來拓展「軟實力」。

    布雷爾說，中國國家主席習近平毫不掩飾將台灣納入統治的野心，他並不是說中國會在近期內企圖武力奪台，而是認為西方國家不能以確定北京當局不會這樣做，來做為政策基礎，「就算撇開台灣不談，現實就是，在習近平領導下的中國正在爭奪影響力，而且是非常激烈地爭奪。」

    布雷爾在英國智庫「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表年度演說時指出，俄羅斯「野蠻且不正當地」入侵烏克蘭，顯示西方國家再也無法期待主要強權會遵守廣獲接納的國際準則，「由於（俄羅斯總統）普廷的行動，我們無法仰仗中國的領導階層會以我們認為合理的方式來行事」。

    布雷爾強調，北京當局不僅要爭奪權力，還要與西方的制度、治理與生活方式競爭，因此西方國家必須強大到足以捍衛自身制度與價值，「本世紀最大的地緣政治改變將來自中國，而非俄羅斯。」

    儘管中國對開發中國家傾注資源，並與之建立堅實的防禦與政治聯繫，但布雷爾指出，西方不應忘記軟實力的重要性，「我們享有一大良機，即開發中國家偏好西方企業，對與中國關係的質疑更勝於十年前。

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