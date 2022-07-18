港連5天破3000例 廣西劃紅區封控

中國為了遏止武漢肺炎疫情使出種種手段，卻也引發廣大民怨。圖為上海市一名女子十四日在街頭接受核酸檢測。（歐新社）

2022/07/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎變種病毒疫情升溫，日本十七日仍通報超過十萬人確診，南韓也連續五天單日確診突破四萬例，而中國隨著若干地區疫情擴大，廣西已劃紅區封控，四川省成都市也因四區出現疫情，臨時管控一週。上海市當局也坦承疫情仍「相當嚴峻」。

中國官方十七日公布新增五八○例本土病例，重點包括廣西北海、甘肅、安徽蚌埠等。其中廣西單日新增達二四四例，因有社區隱匿傳播風險，將海城區、銀海區部分區域劃為紅區，實行封控措施，人員只進不出。甘肅省蘭州市單日新增一五八例，針對四區升級至「嚴格」臨時性管控。

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長春要求搭地鐵全程佩戴N95口罩

吉林省會長春十六日要求市民搭乘地鐵必須全程佩戴「N95口罩」，引起廣大民眾吐槽：「戴防毒面具可以嗎」、「四十度還N95，沒得病就先被熱死。」

香港第五波疫情惡化，十七日通報新增三四八六例確診，連續第五天破三千例。香港政府專家顧問劉宇隆估計，八月或九月的單日確診病例可能再次超過一萬例。澳門則宣布延長停市五天，未來一週進入「清零期」。

港府仿效中國強推「健康碼」，透過「安心出行」手機應用程式實名制實行。「香港01」報導，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，或需要求用戶以手機驗證碼方法綁定相關應用程式，而其手機也必須具備上網功能，才能做到「變紅變黃」的功能，惟目前仍有民眾不會使用智慧手機或上網功能，使用上恐有困難。

日本連3天單日新增逾10萬例

日本疫情已進入第七波，十七日全境新增十萬五五八四例確診，連續三天單日新增逾十萬例；東京新增一萬七七九○例，連續六天單日新增逾萬例。十六日日本新增確診病例突破過去最高紀錄，達十一萬四三二例。日本前厚生勞動大臣田村憲久十七日估計，日本八月單日確診數將突破廿萬例，最高甚至可能突破四十萬例。

南韓十七日通報新增四萬三四二例確診，為連續第五天破四萬例，南韓政府正擴大第四劑疫苗接種範圍至五十歲以上，及十八歲以上有慢性疾病人士，八月一日開始接種。

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