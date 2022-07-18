迪奧裙子抄襲馬面裙？ 中網友出征

迪奧推出的一款黑色毛料褶裙，由於外觀近似中國傳統服飾「馬面裙」，遭到中國網友圍剿，連官方媒體都參一腳，指控迪奧抄襲或「文化挪用」。（取自迪奧官網、網路）

2022/07/18 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕法國奢侈品牌「迪奧」〈Dior〉推出的一款黑色毛料褶裙，由於外觀近似中國傳統服飾「馬面裙」，遭到中國網友圍剿，連官方媒體都參一腳，指控迪奧抄襲或「文化挪用」。迪奧中國官網已將這款裙子下架。

《南華早報》十七日報導，根據迪奧官網商品描述，這款以兩色打折布料為特色的中長半身裙採用經典設計，是迪奧的「指標性輪廓」，意即該品牌原創設計，在中國售價二‧九萬人民幣（約十三萬台幣）。但中共機關報《人民日報》引述網友留言提及，這件具有所謂迪奧指標性設計的裙子，細節與漢人服飾馬面裙非常相似，質疑迪奧怎能厚顏無恥地稱之為「全新設計」。

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馬面裙起源可追溯至十世紀的宋朝，是明清兩代女子普遍穿著的服裝，裙子有四個開口以方便騎馬，其命名來自於裙門與中國古代城牆的防衛性結構「馬面」相似。

中國網友在社群平台「微博」發表標記「文化挪用」的評論，指控迪奧未經同意取用他國文化元素，相關文章隨即登上微博熱門搜尋排行榜。由於馬面裙並不屬於非物質文化遺產，有些網友不將迪奧此舉定義為「抄襲」，而是稱為「文化挪用」，並指明「這比抄襲更加嚴重」，甚至還有人說這是「文化搶劫」。

中國網友呼籲文化保存單位正視整起事件，並對於自己國家非物質文化遺產數量引以為傲，表示「說不定哪天就被引用還沒有署名」。《人民日報》還說，近年中國風熱潮遍布全球，奉勸迪奧愛惜羽毛、盡快做出回應。

上次遭控照片醜化中國女性

這並非迪奧第一次招惹中國「小粉紅」。去年年底，《北京日報》以「這就是迪奧眼中的亞洲女人？」為題，指稱當時在上海舉辦的「迪奧與藝術－LADY DIOR 我之所見」展覽照片醜化亞洲女性，照片中的女生眼睛幽暗、臉色陰沉憂鬱，「為了迎合歐美市場不必醜化中國女性吧」、「迪奧鐵了心要和亞洲人眼睛過不去」，迪奧最後不得不撤除該張照片。

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