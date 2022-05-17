北約各國承諾 對烏無限軍援

（法新社）

2022/05/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭部隊十五日攻抵烏俄邊境，顯示烏軍在東北部地區的戰事已取得實質性進展。烏國總統澤倫斯基指出，烏軍已準備抵禦俄軍對烏東頓巴斯發動的新一波攻勢。與此同時，北大西洋公約組織（NATO）承諾將無限制向烏克蘭提供軍援。

烏軍大進展 攻抵烏俄邊境

據報導，烏軍國家衛隊第一二七旅第二二七營已抵達烏俄邊境，並重新設立黃藍色相間的立柱，代表邊境哨所，意味俄軍已被逼退。烏國邊防局表示，俄軍偵察破壞部隊十五日在東北部的蘇米地區邊境發動襲擊，遭烏國邊防部隊逼退。此外，俄軍也對黑海沿岸的烏國第三大城敖德薩發動新一波飛彈攻擊，破壞當地基礎設施。

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俄軍對久攻不下烏南港市馬立波的亞速鋼鐵廠，據傳竟動用禁用的白磷彈。十五日公佈的畫面顯示，白色、明亮且燃燒中的彈藥如瀑布般從鋼鐵廠上方傾瀉而下。英國軍事專家指稱，「這看起來像是用磷或燃燒武器發動的襲擊」。不過，俄國媒體十六日指稱，俄國國防部已和烏軍代表達成協議，將亞速鋼鐵廠的受傷烏克蘭士兵，撤離至俄國控制的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）醫療機構。

北約各國外交部長十五日在德國柏林就烏俄局勢召開非正式會議，承諾將向烏克蘭提供「無限制」的軍事支援。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）強調，只要烏克蘭需要，不論多久都會繼續協助其自衛。烏國外長庫列巴讚揚德國克服「心理障礙」，為烏克蘭打破「不提供重型武器給交戰方」的先例。

德國四月底終於決定提供七輛PzH 2000型自走砲、五十輛獵豹防空戰車等重型武器援助烏克蘭。路透報導，烏克蘭最快在十一月還可望獲得德國製造的IRIS-T SLM防空系統，與之配套的還有先進的相控陣列雷達。美國駐基輔大使館十五日表示，烏克蘭已在前線部署許多美援M777榴彈砲，且華府幾乎已全數交付原定提供的九十門火砲，英國軍援飛彈也已送達前線使用。

烏國國防部情報總局公布的攔截通話錄音顯示，一名俄軍士兵在電話中告訴母親，自己的排長竟為了不上戰場而自殘，開槍射傷自己腿部。

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