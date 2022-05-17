中國清零引爆危機感 超越六四、金融風暴

伍德克（取自網路）

2022/05/17 05:30

歐盟商會主席伍德克︰對中國經濟 造成不可逆轉損害

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對中國極度嚴厲的武漢肺炎防疫政策，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）近日在「美國之音」（VOA）專訪中直言，這不僅對中國經濟帶來「不可逆轉的損害」，更引發人們對中共威權體制的恐懼，這種危機感甚至超越「六四」事件、一九九七年亞洲金融風暴，或嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。

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伍德克在中國生活長達卅三年，此前曾聯合歐洲企業上書，要求北京當局調整「動態清零」政策，指這種作法不僅難以為繼，還對中國經濟造成「不可逆轉的損害」，這種長期損害「深入到中國經濟的纖維」。他強調，若中國動輒封城的作法不變，供應鏈將逐漸脫離中國，因為相較於其他市場的高成本，企業更難以承受封城帶來的不確定性。

伍德克強調，中方防疫措施必須有緩衝，而接種疫苗才是根本，中國民眾如今卻都在排隊做核酸檢測，而非接種疫苗。他不諱言，中方近來推出的多項經濟提振措施，「絕對無法」改善外企信心，因為那只是因應正常經濟危機、需求不足或經濟衰退的工具，中國現在面臨的是「信心危機」。他透露，歐企雖然尚未撤離中國，但已在考慮將新投資計畫移往他國。

歐企擬將新投資計畫移往他國

伍德克認為，習近平必定會在中共第二十次全國代表大會（二十大）連任總書記，中共政治局將有新面孔，可惜目前沒有任何跡象顯示，對病毒「零容忍」政策將會取消。

中國官方通報，全國十五日新增一一五九例武肺本土病例（含無症狀感染者），上海佔九三八例，四起死亡個案也都來自上海，但當地疫情進一步趨緩。上海官方預告，將從十六日起分三階段進行防控，預計六月一日至六月中下旬全面恢復正常生產生活秩序。儘管看似解封在即，但中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉表示，將規劃「永久性方艙醫院」，以及省會和千萬人口以上城市的「十五分鐘核酸採樣圈」，每週將定期檢測，重點人群擴大檢測頻率，顯然仍打算隨時封城。

「彭博」指出，中方雖堅稱北京不會實施「上海式」封城，但實際情況相反，包括街道竟與封城中的上海一樣空蕩。據了解，大多數北京民眾仍可出門，但學校、健身房、觀光景點等場所皆已關閉，餐廳也無限期暫停內用，實際能去的地方極有限。

另一方面，北韓十六日再通報三十九萬二九二○人「發燒」，並新增八人死亡；迄今累計逾一二○萬人發燒，五十人死亡，五十六萬四八六○人隔離中。平壤當局並未說明這些病例有多少是武肺確診，疑似因為欠缺足夠的篩檢設備。北韓最高領袖金正恩已下令動員軍隊，以穩定平壤的藥品供應。

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