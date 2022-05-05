俄抵制安理會會議 禁日相等63人入境

烏克蘭倡議人士3日在首都基輔市中心高舉標語，呼籲國際領袖協助安排人道走廊，撤離被圍困在南部港市馬立波亞速鋼鐵廠的軍民。（歐新社）

2022/05/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯與國際社會的關係四日進一步惡化，除抵制聯合國安理會和歐盟政治與安全委員會（PSC）的會議外，還宣布禁止包括日相岸田文雄在內六十三名日人入境。此外，二○二一年諾貝爾和平獎得主之一、俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）譴責俄國當局為合理化動用核子武器狂搞大內宣，並警告此舉將是「人類的終結」。

匿名俄國外交消息來源三日透露，俄羅斯抵制會議與烏克蘭局勢有關；一名西方外交官則說，自俄羅斯入侵烏克蘭來，沒有印象俄曾抵制安理會會議。

請繼續往下閱讀...

在此同時，俄國外交部四日發表聲明，無限期禁止包括岸田文雄在內的六十三名日本公民入境俄國，理由是岸田政府發動史無前例的反俄運動，損害俄國經濟與俄國國際聲望。遭禁者除了岸田，還有內閣官房長官松野博一與外相林芳正等多名閣員、國會議員、負責日俄領土爭議的官員、產經、讀賣與日經等多家報社高層與主筆，以及大學教授。

此外，穆拉托夫三日在日內瓦的一場世界新聞自由日的活動上表示，他無法排除俄軍使用核武的可能性，並警告說，克里姆林宮的「宣傳戰士」使勁讓俄羅斯民眾更能接受動用核武，過去兩週來不斷透過電視螢幕洗腦應該開放核彈發射井，以及若歐美持續軍援烏克蘭就應該動用核武。但穆拉托夫說，動用核武不會終結戰爭，「而是人類的終結」。穆拉托夫還說，俄羅斯現在最駭人的事，莫過於普廷權勢滔天；倘若普廷決定動用核武，不可能有人能阻止得了。穆拉托夫任職的「新報」在俄羅斯入侵烏克蘭後已被迫停刊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法