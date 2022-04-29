拍賣俄寡頭資產援烏 美眾院率先通過

聯合國秘書長古特瑞斯（中）28日走訪烏克蘭多處俄軍遭指控犯下戰爭罪行的地點，包括首都基輔附近的城鎮布查、博羅江卡與伊爾平。他呼籲俄羅斯配合國際刑事法院的調查，追究俄軍是否在入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。他說，最糟糕的罪行就是戰爭本身，戰爭是邪惡的，21世紀還有戰爭真是荒謬。古特瑞斯稍後也與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）

2022/04/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕國際抗俄聯盟近日不約而同謀劃立法，以便出售遭制裁的俄羅斯富豪的海外資產，美國國會眾議院廿七日以壓倒性票數通過，敦促拜登總統出售凍結資產以便援烏的法案，加拿大的類似立法則已進入三讀，並呼籲七大工業國集團（G7）其他成員比照辦理，補償戰爭受害者，波蘭在歐盟推動授權放寬出售遭制裁資產，供烏國戰後重建。

美國眾院以四一七票對八票通過這項不具約束力的法案，反映出共和、民主兩黨國會議員，在敦促拜登對遭制裁的俄羅斯資產應更為強硬上有志一同。美國司法部長賈蘭德日前曾告訴參議院，行政部門將要求國會擴權，以沒收與清算俄羅斯資產；在參議院多數黨（民主黨）領袖舒默也就此與拜登政府商議後，總統拜登廿八日正式宣布會就此向國會提案。

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同日，加拿大媒體報導，加國政府正與G7合作訂定新法，好讓被制裁的俄羅斯資產不只遭到凍結，還要代表烏克蘭的戰爭受害者扣押這些資產。加國國會議員所提相關法案在參院中已進入三讀，該法允許查扣效忠俄國總統普廷的俄羅斯寡頭的資產，以便將之用於重建烏克蘭；加國政府的預算執行法案也表明，願意執行擴大現行制裁，以查扣與重新利用俄羅斯資產的法律。加國外長趙美蘭表示，由於許多俄羅斯人在歐美有資產，加國將說服G7的其他盟國也考慮類似立法。

沒收俄寡頭資產 有法律障礙

至於波蘭則在歐盟推動類似作法，以便將被制裁的俄羅斯寡頭的資產，以及俄羅斯央行被西方國家凍結的數以千億歐元計的儲備，用於協助烏克蘭重建。波蘭外交部次長雅布隆斯基告訴英國金融時報，最基本的原則是，俄羅斯發動戰爭，因此必須為此付出代價；歐盟應該就此做出政治決定，要永久沒收俄羅斯寡頭的資產。但歐盟官員警告，各會員國在查扣俄羅斯資產上有巨大法律障礙；律師則擔心，查扣資產若過愈簡易，恐樹立危險先例與危及財產權。

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