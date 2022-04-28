聯國大會193票共識決 五常否決權「設限」

（法新社檔案照）

2022/04/28 05:30

要求5國動用時須提「正當理由」

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在聯合國秘書長古特瑞斯針對烏克蘭戰爭訪問俄羅斯之際，聯合國大會廿六日召開會議，一九三個成員國以共識決通過列支敦斯登領銜提出的決議案，要求安理會五個常任理事國動用否決權時，必須提出正當理由，聯大首次可以針對否決權的行使進行辯論。

這項由列支敦斯登起草、近一百個聯大會員國連署提出的決議案，以共識決獲得通過，未來美國、俄羅斯、中國、英國和法國等安理會五大常任理事國動用否決權時，聯大將在十個工作天內自動召開會議，就否決權的行使進行辯論；聯大雖然未被賦予採取任何行動的權力，但此舉可以讓所有聯合國會員國審查並評論否決權的行使是否合理。

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聯合國憲章規定，安理會應以全球和平捍衛者的身分介入衝突，但由於俄羅斯握有否決權，可癱瘓安理會行動。列支敦斯登駐聯合國大使魏納維瑟（Christian Wenaweser）表示，本案是為沒有否決權的國家、不是安理會成員的國家發聲，因為國際和平與安全會影響所有人。他在向大會提出本案時強調，俄國入侵烏克蘭，安理會卻毫無行動，印證當前多邊主義成效不彰，聯合國角色的創新改革刻不容緩，這項決議案將「創造新的程序」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）力挺這項決議案，強調聯大應該特別關注俄羅斯在過去廿年濫用否決權的可恥紀錄。國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）則說，這項決議案是朝著提高動用否決權的成本所跨出的第一步。

安理會常任理事國的否決權改革，因俄國入侵烏克蘭而重新成為話題；儘管決議案獲美、英等約六十個國家支持，但迅速獲得支持仍令人意外。力挺本案的國家還包括烏克蘭，以及希望取得常任理事國席次的日本和德國。聯合國紀錄顯示，自一九四六年蘇聯首次動用否決權以來，迄今已有兩百多項決議案遭到否決，主題從韓戰、以巴衝突到氣候變遷等無所不包。行使否決權最多次的國家是前蘇聯和俄羅斯，美國次之。

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