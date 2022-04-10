車諾比遭佔30天 員工偷燃料 力保運作

烏克蘭境內一九八六年爆炸過的車諾比核電廠二月廿四日遭俄羅斯軍隊攻佔，負責守衛該廠的烏國國民警衛隊一六九名成員淪為人質，被囚禁在一棟行政大樓的這間房間裡，目前下落不明。（歐新社）

2022/04/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯二月廿四日進犯烏克蘭當天攻佔的基輔州車諾比市於本月初收復後，外國媒體記者陸續獲准一窺這座曾發生核事故的城市歷經俄軍掌控後現況，驚人發現俄軍竟然無視一九八六年發生過爆炸的車諾比核電廠方圓十公里內高度污染禁區「紅色森林」，動員人力物力挖掘戰壕、建造碉堡，甚至派坦克進駐，以致污染擴大，更讓他們可能接觸到有害的輻射物質。

禁區挖戰壕 俄兵受汙染

根據美國有線電視新聞網（CNN）九日報導，烏軍收復該廠後，一踏入俄兵住過的房間，輻射儀立刻發出刺耳嗶聲，該處輻射值高於正常標準，但沒有明顯可見的輻射物質。烏國官員指出，輻射來源為俄兵走過「紅色森林」的鞋子把小顆粒和灰塵帶進該棟建築。至於其目前輻射值，根據世界核能協會定義，接觸一次不會有危險，但持續暴露有害健康。

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CNN指出，由此可見俄兵對「紅色森林」的鬆懈粗心程度。烏國能源部長加盧申科（German Galushchenko）直說，「真的瘋狂」，「我真的不知道他們為何這樣做。」

被囚被俘 有人下落不明

該廠的烏國人員當時在俄方槍桿子百般威脅下身心俱疲繼續執行安全管理工作。英國廣播公司（BBC）指出，烏國人員盡忠職守，面臨斷電可能引發的「災難」，甚至不惜偷取俄軍燃料來維持發電機運轉，卻也證明俄兵對核安全所知甚少。負責守衛該廠的烏國國民警衛隊一六九名成員則被關在該廠冷戰期間的地下核掩體中長達卅天，最後一天被俄方帶走疑做戰俘，至今下落不明、生死未卜。

俄軍控制車諾比核電廠月餘，為史上首次有核電廠於軍事行動終遭敵方佔領，反應爐與核廢料安全問題引發疑慮。因它雖已停止發電運作，覆蓋在卅六年前發生爆炸事故四號機組的核反應爐上之巨大鋼筋混凝土圍阻體結構卻仍須維護，以防輻射進一步外洩。這也凸顯出如果烏克蘭其它四座還在運轉中的核電廠落入俄軍手中，恐將引發重大災害。

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