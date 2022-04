中英對照讀新聞》Michigan police investigate theft of sasquatch lawn ornament 密西根警方調查大腳怪草坪裝飾物竊案

美國加州斯科茨谷山區道路前年11月赫見傳說中的大腳怪,其實是附近「大腳怪探索博物館」失竊木雕。圖僅供示意,與本報導內容無直接關聯。(美聯社檔案照)

2022/04/09 05:30

◎周虹汶

Police are investigating the theft of a 7-foot-tall metal sasquatch lawn ornament from a home in southern Michigan.

警方正調查發生在密西根南部一處住家的7英尺高金屬大腳怪草坪裝飾物竊案。

請繼續往下閱讀...

The item crafted from sheet metal was stolen from a home in St. Joseph County’s Park Township on or after March 22, Michigan State Police said.

密西根州警說,該物品以金屬板精製而成,3月22日或之後從聖約瑟夫郡帕克鎮區一處住家失竊。

It has a rusty brown color with various sharp edges to resemble the fur of the mythical, ape-like bigfoot.

它是銹棕色並有各式各樣的銳利邊緣,類似神話中像猿的大腳怪毛皮。

It appeared the sasquatch was cut away from a steel post with a pair of bolt cutters or a similar instrument, police said. (AP)

警方說,這個大腳怪看來像是用一把鋼線剪或類似器械從一根鋼柱上切下。(美聯社)

新聞辭典

lawn:名詞,(尤指房屋附近或公園的)草地、草坪。例句:Please mow the lawn at the weekend.(請在週末修剪草坪。)

ornament:名詞,指裝飾品、修飾、增添光彩的人或物;動詞,指裝飾、美化。She is an ornament to your school.(她為貴校大添光彩。)

resemble:動詞,指相像、類似。例句:She had never had anything resembling a steady job.(她從沒有一份算得上穩定的工作。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法