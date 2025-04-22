拖救車輛開天價還扣車 不肖拖吊業者夫妻檔等6人被逮

新北市刑大逮捕崔姓拖吊業者夫妻檔及員工共6嫌，依組織犯罪、恐嚇取財、詐欺等罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/22 23:08

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大掌握崔姓男子經營道路救援拖吊公司，趁用路人駕車途經國道等路段拋錨，搜尋網路廣告求援之際，派車道路救援，司機以「高速公路危險，先拖走再算錢」、「拖吊車不好等」等話術，拖走被害人車輛到配合車廠、保管場後，動輒以「假日、夜間及郊區加成」及「特殊車輛處理費」開出高價拖吊費，甚至有被害人付出16萬拖吊、保管費才取回愛車，警方循線逮捕主嫌崔男夫妻檔及員工等6嫌，全案依組織犯罪防制、恐嚇取財、詐欺等罪嫌移送法辦。

新北市刑大一年間接獲6名被害人報案，指控在國道、快速道路車輛拋錨，上網搜尋道路救援，找到31歲崔姓男子經營的拖吊車行，但拖吊車到場拖車移到保管場後，卻遭拖吊車司機坐地起價，警方展開追查，21日逮捕主嫌崔男夫妻檔，25歲許姓員工斗六人到案。

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警方調查，不肖業者崔嫌上網刊登「專業道路救援」廣告取信被害人，趁民眾車輛拋錨搜尋網路求援，但車行派出拖吊車到場後，司機利用車主急於處置車輛心態，以「先拖吊再議價」、「等待拖吊不易」等話術，將車輛拖吊至配合車廠、保管場後，便路出真面目，獅子大開口，動輒以「假日、夜間及郊區加成」及「特殊車輛處理費」開出天價拖吊費，直到被害人付出高於規定的數十餘倍拖吊費才能取回愛車。

新北市刑大深入調查，主嫌崔男經營道路救援拖吊公司，指揮員工設置中控台，調度拖吊車及司機，當民眾車輛故障求助，拖吊車司機到場後利用車主急於處置車輛之心態搭配話術，讓車主未詳閱契約書內容，便同意將車輛交給該公司拖吊救援，但當車輛拖到指定處所或保管場後，便開出遠高出數十倍行情高價；若有被害人不從，該公司刻意扣留車輛、拒絕車主領回，藉此謀取暴利。

新北刑大呼籲，不肖拖吊業者利用被害人急迫、不清楚行情或以威脅方式強取高額拖吊救援費用，藉以謀取非法暴利等行為，嚴重侵害民眾消費權益，呼籲被害人踴躍出面，業者更勿以身試法。

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