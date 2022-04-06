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    罕見！日專機載回20名烏難民

    搭乘日本政府專機抵達日本的20名烏克蘭難民，5日下午完成檢疫後已順利入境。（路透）

    搭乘日本政府專機抵達日本的20名烏克蘭難民，5日下午完成檢疫後已順利入境。（路透）

    2022/04/06 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕搭乘日本政府專機抵達日本的廿名烏克蘭難民，五日下午完成檢疫後已順利入境。日本政府發言人松野博一表示，將視入境後的各種狀況提供各項協助，並將對烏克蘭追加提供一億美元（約二十八．九億台幣）的人道援助。

    日加碼28.9億援烏

    日本政府日前派遣外務大臣林芳正等政府官員以特使身分訪問波蘭，四日回程時基於人道考量無償提供政府專機，載回廿名難以自力赴日的烏克蘭難民。專機五日上午約十一點半降落羽田機場。日本以政府專機接載難民的做法相當罕見，日本時事通信指出，主要是要向國內外展現積極支援烏克蘭的態度。

    廿名烏克蘭難民包括十五女、五男，年齡介於六歲到六十六歲之間，其中十六人在日本有親友，四人在日本無親無故。這也是日本首次接受非依親性質的烏克蘭難民。

    出入境在留管理廳表示，首相岸田文雄表明將接受烏克蘭難民後，從上月二日至本月二日一個月來已接受三九三名烏國難民，他們都是自行抵日，在日本有親友。

    目前日本政府對入境的烏克蘭難民，均先發給九十天的短期滯留資格，若有希望在日本就業者，則會改發以一年為期的「特定活動」居留資格，未來將視烏克蘭情勢發展，居留資格可多次延長。日本政府也將提供生活費和日語教育等協助。

    對於在日本無親友可協助的烏克蘭難民，政府將在他們入境後提供短期滯留的飯店，並協助與願意提供就業和住宿的地方自治體、企業進行媒合。目前日本已有六一八個自治體、企業、非政府組織（NGO）和個人表態願意提供相關協助。

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