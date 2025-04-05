亞亞、小微回國後一片死寂！ 恩綺最新影片現況曝光

恩綺再度發布新影片，影片中除了一張她手拿Hello Kitty絨毛玩偶的照片、和一張從高樓拍下的中國夜景照外，沒有任何人聲旁白。（擷取自抖音）

2025/04/05 16:15

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配亞亞、小微、恩綺因涉及武統言論遭廢止居留許可，已於上月先後離境。在回到中國後，亞亞、小微先前活躍的抖音平台帳號一片死寂。恩綺則在回中國時PO了報平安影片後，今日再度PO出一張在中國高樓拍下的夜景照，並表示她回來後一直待在家，她目前很好。

近期3名中配因發表涉武統言論遭限期離境。其中，「亞亞」劉振亞最早離開台灣，當她抵達中國後在機場被一群黑衣人接走，之後音訊全無；「恩綺」（張燕）上月31日自行搭機離開台灣。最後一名離開台灣的中配是「小微」（趙嬋），因為離境期限到了卻沒有自行離開，遭移民署專勤隊執行強制出境。

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而3名中配回到中國後，除了恩綺回國隔天便在抖音上更新了影片報平安，同時IP也從台灣變回四川外，亞亞、小微抖音上一片死寂，完全沒有更新。最早離開的亞亞更是反常地音訊全無，引發外界揣測。

唯一有更新抖音的恩綺，在回國隔天就發布新影片，影片中她PO出人在飛機上，以及在空中拍下抵達機場的照片，表示她已經安全到達，兩岸都是她的家，感謝一路關心她的粉絲朋友們。

昨日恩綺再度發布新影片，影片中除了一張她手拿Hello Kitty絨毛玩偶的照片、和一張從高樓拍下的中國夜景照外，沒有任何人聲旁白，僅在影片文字介紹中寫：「今天收到一個小禮物」，她並感謝所有關心她的朋友，她很好，一直待在家中，最後並寫上：「一切交給時間。」

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