為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    亞亞、小微回國後一片死寂！ 恩綺最新影片現況曝光

    恩綺再度發布新影片，影片中除了一張她手拿Hello Kitty絨毛玩偶的照片、和一張從高樓拍下的中國夜景照外，沒有任何人聲旁白。（擷取自抖音）

    恩綺再度發布新影片，影片中除了一張她手拿Hello Kitty絨毛玩偶的照片、和一張從高樓拍下的中國夜景照外，沒有任何人聲旁白。（擷取自抖音）

    2025/04/05 16:15

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配亞亞、小微、恩綺因涉及武統言論遭廢止居留許可，已於上月先後離境。在回到中國後，亞亞、小微先前活躍的抖音平台帳號一片死寂。恩綺則在回中國時PO了報平安影片後，今日再度PO出一張在中國高樓拍下的夜景照，並表示她回來後一直待在家，她目前很好。

    近期3名中配因發表涉武統言論遭限期離境。其中，「亞亞」劉振亞最早離開台灣，當她抵達中國後在機場被一群黑衣人接走，之後音訊全無；「恩綺」（張燕）上月31日自行搭機離開台灣。最後一名離開台灣的中配是「小微」（趙嬋），因為離境期限到了卻沒有自行離開，遭移民署專勤隊執行強制出境。

    而3名中配回到中國後，除了恩綺回國隔天便在抖音上更新了影片報平安，同時IP也從台灣變回四川外，亞亞、小微抖音上一片死寂，完全沒有更新。最早離開的亞亞更是反常地音訊全無，引發外界揣測。

    唯一有更新抖音的恩綺，在回國隔天就發布新影片，影片中她PO出人在飛機上，以及在空中拍下抵達機場的照片，表示她已經安全到達，兩岸都是她的家，感謝一路關心她的粉絲朋友們。

    昨日恩綺再度發布新影片，影片中除了一張她手拿Hello Kitty絨毛玩偶的照片、和一張從高樓拍下的中國夜景照外，沒有任何人聲旁白，僅在影片文字介紹中寫：「今天收到一個小禮物」，她並感謝所有關心她的朋友，她很好，一直待在家中，最後並寫上：「一切交給時間。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播