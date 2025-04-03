花蓮罷傅拚陸戰！返鄉掃墓人潮不放過 議長罷傅效應發酵

花蓮罷免傅崐萁的志工在吉安慈雲山公墓穿著背心自由走動，透過破除禁忌的行動來呼應花蓮人勇敢打破不談傅崐萁的禁忌，有掃墓民眾響應罷免。（民眾提供）

2025/04/03 13:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕清明連假開始，花蓮縣議長張峻昨響應罷免傅崐萁的公民運動發酵，今天罷免連署站都有出現表態是國民黨員的連署者，還帶著安全帽口罩全副武裝怕被認出來，並要求寫字的地方要盡量隱密；罷團甚至前進到各掃墓地點，拿著連署書自由走動，很多返鄉掃墓的花蓮人主動上前索取空白連署書，甚至有些人直接在現場寫完，讓罷團志工相當感動。

在吉安慈雲山的罷團志工說，他們穿著背心拿連署書在現場自由走動，完全沒有任何政治標語、手舉牌、喧嘩等等，靜默並帶著敬意在現場傳遞公民理念，很多人主動上前索取，甚至在現場直接填寫，二個小時就收到30多份，也是有傅崐萁的支持者表達抗議，但選舉、罷免、表達等等本來就是憲法保障的公民權，要求不談政治更是另一種政治干預。

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罷傅志工說，填寫臉署書的公民有些主動表態過去一直都是支持傅崐萁，但花蓮人給傅崐萁20年的時間，一直都是他們家再做，這次又在中央一直亂，全國怒火已影響到花蓮發展；另名連署者則說，傅崐萁長期一直用公帑收買人心，像今天清明鮮花也是用公帑免費送，錢應該用在該用的地方上，像是幫助災民等等。

今天希望透過破除禁忌的行動，期盼花蓮人能從不談傅崐萁、不談政治、不談禁忌的枷鎖中勇敢表態。更希望「花蓮國民黨的民眾也能慎終追遠，記得國民黨初衷、記得當年反共的先烈！」，另名志工這樣說。

民進黨副秘書長何博文今天也在Threads 網路社群上貼文寫說，今天看到一串「公墓」「靈骨塔」連署行程眼睛一愣，政治事務參與那麼久，確實頭一次看到這種詭異行程，猛然一想、恍然大悟，當國民黨沒有下限的大搞違法「死亡連署」，「誓當公民後盾、全力捍衛民主」，絕不能放過清明連假，全力爭取掃墓的「活人連署」，一份都不能放棄！

花蓮縣議會議長張峻昨天公開表示力挺罷免傅崐萁，讓花蓮罷傅團體打了強心針，不僅民進黨花蓮縣黨部在車站外面幫忙收連署書，發起罷免傅崐萁的民團「微光花蓮」也強調，清明假期連署不打烊，配合四日路跑、五、六日黑熊森遊會活動，現場也會擺攤，歡迎外地遊子返鄉掃墓順便連署，今天葉霸老師葉春蓮也拍短片呼籲勇敢簽署。

花蓮縣議會議長張峻昨天公開表示力挺罷免傅崐萁，讓花蓮罷傅團體打了強心針，民進黨花蓮縣黨籍議員在車站外面幫忙收連署書。（胡仁順提供）

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