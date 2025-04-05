韓國留學生萬華街頭遭砍傷 留言：我以為台灣是安全的國家

申男後背遭酒醉周男猛砍一刀。（記者劉慶侯翻攝自Threads）

2025/04/05 16:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台讀書的韓國籍申姓留學生，今日早晨在北市萬華區昆明街與酒醉的39歲周姓男子擦肩而過，周男認為申男瞪他，跑到車上拿刀，朝朝對方背部狠砍後逃逸。警方循線逮獲周男，發現他酒測值高達為0.95mg/L，訊後依殺人未遂及公共危險罪移送地檢署偵辦。

就讀輔仁大學、來台僅10個月的申男，事後則在他的網路平台Threads留言：「我一直以為台灣是一個安全、治安良好的國家，這也是我選擇來台留學的原因」。

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輔仁大學得知後回應，申男為來台學華語的華語文中心學生，校方事發後已有神父以及老師前往探望及關心，若後續有需要將予以協助。

警方表示，申姓留學生與兩名友人，是參加朋友生日派對，5日清晨6時22分許散會，準備搭公車返回學校，走在西門町時，突然遭陌生人用刀刺傷，背部瞬間鮮血直流。

轄管萬華分局獲報後趕抵現場，發現26歲的申男背後傷口頗深，緊急送醫縫合治療，所幸無生命危險。

警方調查，申男是與周姓男子在街頭發生碰撞，周認為對方嘲笑他，雙方先起口角糾紛，不料對方返回停放路邊的轎車，拿出開山刀砍向申背後背一刀，隨即駕客車逃離現場。

警方循線調閱街頭監視器，掌握車輛行蹤後，半小時內在中山區林森北路與民權東路口攔截車輛，並發現周嫌身上有濃厚酒味，經酒測後酒測值為0.95mg/L，立即押返警局。

警方調查，39歲的周嫌有傷害、賭博、槍砲等前科。他供稱是懷疑申男「青」他，他很不爽，才憤而拿刀砍人報復。 全案依殺人未遂及公共危險罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。（16:11更新）（16:16更新）（16:27更新）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方在車廂內找出做案用刀械。（記者劉慶侯翻攝）

周嫌被警方逮獲進行酒測。（記者劉慶侯翻攝）

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