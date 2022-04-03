俄軍撤離 烏北收復逾30村鎮

俄軍在烏克蘭戰爭之初就佔領的基輔市郊霍斯托梅爾機場，美國衛星影像公司馬薩爾科技3月21日的衛星照片顯示，俄軍車輛仍在機場部署，但3月31日的衛星照就顯示俄軍已經撤離。（路透）

2022/04/03 05:30

斷垣殘壁處處地雷 連遺體也設詭雷

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府二日表示，俄羅斯軍隊正「快速撤離」基輔周邊和烏國北部，攻擊重點轉移到東部和南部。烏國在俄軍撤離之際，收復更多基輔周邊城鎮，總統澤倫斯基警告國人，俄軍撤離後到處埋下地雷，造成「十足的災難」。

烏東烏南戰火同時加劇

烏國總統顧問阿列斯托維奇二日表示，已從俄軍手中收復基輔周邊超過卅個村、鎮，包括俄軍攻擊多日的布查市和布洛瓦利（Brovary），並且守住基輔以東的防線，但是在烏國東部、南部持續激戰。另據英國國防部二日的戰情分析，烏軍持續在基輔外圍向撤退中的俄軍進擊，在西方的伊爾平往北推進。

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俄軍撤離後留下遭戰火蹂躪的斷垣殘壁、部隊遺棄的戰車，德米崔夫卡（Dmytrivka）一日街頭可見還冒著煙的俄軍戰車，街上至少八名俄國士兵遺體橫陳。總統澤倫斯基一日深夜發表談話，表示俄軍在這些地區正「緩慢但顯著地」撤退，但是俄國在撤出的地區四處埋下地雷，遭俄軍殺害的民眾遺體身上也被設下詭雷。

烏東烏南遭徹夜攻擊

烏國武裝部隊總參謀部二日指出，俄國部隊正試圖進逼盧甘斯克、頓內茨克和赫爾松的行政區邊界。盧甘斯克州的西昌斯克（Lysychansk）、托什基夫卡（Toshkivka）一日晚間都遭俄軍徹夜攻擊。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估認為，俄軍現在放棄拿下北部哈爾科夫市，改往南推進，包括位於東南方的伊久姆。若伊久姆失守，俄軍將可連結頓巴斯的部隊，孤立在東北部奮戰的烏軍。

南部敖德薩一處住宅區遭三枚從俄國佔領的克里米亞發射的「伊斯坎德」飛彈擊中，傳出死傷，不過，烏國反飛彈系統截擊針對敖德薩港基礎設施的飛彈襲擊。中東部札波羅熱州安赫德市居民二日上街挺烏遊行，遭俄軍開槍鎮壓。

烏國國防部一日否認攻擊鄰近該國邊境的俄國貝爾哥羅德燃料庫，澤倫斯基一日在美國「福斯新聞」訪問中，被問到此事，拒絕正面回應。澤倫斯基說，「勝利」是烏克蘭唯一會接受的戰爭結果，並重申「不會拿我國的領土交易」，換取達成和平協議，「領土和主權完整的問題沒得談」。

再不阻止 普廷會繼續侵略

烏克蘭也正在尋求「居領導地位國家」承諾，烏國安全會以條約形式受到保證，澤倫斯基透露，日前與美國總統拜登通話，表達希望把美國納入這項安全協議，「美方正在考慮」。他再次提醒歐美，除非現在就阻止俄國總統普廷，否則他會繼續侵略其他地方。烏通社報導，總統顧問波多利雅科二日說，烏國不會「阿富汗化」，不會如一些人所預期的長期消耗戰，但是烏克蘭需要重武器，否則無法將俄羅斯趕出去。

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