美菲萬人軍演12天 鄰近台灣周邊海域

美國和菲律賓年度「肩並肩」聯合演習28日登場，菲國演習部隊指揮官加蘭（左）與美軍陸戰隊第三師司令巴傑隆（中），出席演習開幕式。（美聯社）

2022/03/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國日益增長的自信與南海軍事化，美國和菲律賓廿八日展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，規模為卅年來僅見，在靠近台灣的菲律賓北部展現軍力。演習將持續到四月八日，歷時十二天，雙方出動陸海空三軍和陸戰隊近九千名官兵參演，其中美軍出兵五千一百人。美菲官員強調，將透過這場演習強化兩國共同因應現實世界挑戰的能力與準備。

菲國防部次長魯納（Cardozo Luna）代表國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）出席聯合演習開幕式，並宣讀羅倫沙納致詞稿，強調此次演習傳達訊息是菲美同盟「穩固更勝以往」。演習項目涵蓋兩棲作戰、實彈訓練、城鎮戰、航空戰、反恐、人道援助和救災方面合作。菲國參謀總長森蒂諾（Andres Centino）說，在實彈演習的戰鬥模擬中，菲軍將可測試近期取得的新設備。

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美陸戰隊第三師司令、美方演習指揮官巴傑隆（Jay Bargeron）少將表示，美菲聯盟仍是印太地區穩定的關鍵，兩軍官兵將藉此共同訓練，以擴展和推進雙方共同的戰術與技術，從而增強共同因應現實挑戰的能力。美軍陸戰隊第三師少校斯塔爾（Kurt Stahl）指出，大部分作戰和人道主義演習將在菲國北部進行，部分項目將在菲國西部島嶼省分巴拉望進行，美菲兩國戰機還將在呂宋島西側參加防空演習。

「肩並肩」聯合演習係根據美菲兩國一九五一年簽訂的共同防禦條約，於一九九一年首次舉行。這場演習是在台海兩岸情勢緊張加劇之際登場，菲國軍方發言人札格拉（Ramon Zagala）強調，大部分操演項目早在一年前即已規劃，並非因為台海反覆出現的緊張局勢，「這是為了共同防禦，而不是為了進攻。」

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