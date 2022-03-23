援俄的代價？ 美再制裁中國官員

美國國務卿布林肯廿一日宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施。（美聯社）

2022/03/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中領導人近日才通話商討俄烏情勢，拜登政府就擴大了美國現有針對中國官員的旅行禁令，國務卿布林肯廿一日宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，呼籲中國政府停止跨國鎮壓行為。但他未公布受制裁官員人數或名單。

針對鎮壓少數民族和宗教的官員

布林肯透過聲明表示，新的簽證限制將針對那些負責或同謀鎮壓少數民族和宗教人士、異議人士、人權運動者、記者的中國官員。他指出，中國官員的行動延伸到中國境外，包括美國。美國反對中國官員騷擾、恐嚇、監視和綁架少數民族和宗教少數群體成員，包括那些在國外尋求安全的人，以及代表這些弱勢群體發聲的美國公民。

請繼續往下閱讀...

布林肯說：「我們致力捍衛世界各地的人權，並將繼續使用所有外交和經濟措施來究責。」他也再次呼籲中國停止在新疆犯下種族滅絕和反人類罪行，停止在西藏的壓制，以及在香港打擊基本自由。在這次簽證限制之前，美國前總統川普任內也曾因新疆維吾爾穆斯林人權問題、香港人權問題，實施有關制裁。

拜習才通話 中嗆對等反制

美國對中國新制裁行動是在拜登總統與中國國家主席習近平舉行視訊通話幾天後公布的，拜登在通話中試圖向習近平施壓，要求他不要為俄羅斯入侵烏克蘭提供支援。

在北京，中國外交部發言人汪文斌批美方無端打壓中方官員，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。他敦促美方停止對中方蓄意抹黑打壓，立即撤銷針對中方官員的所謂「制裁」，否則中方必將予以對等反制。

他說，中方敦促美方正視並解決自身的系統性、長期性人權問題，不要自己有病還要給別人開藥方，更不能打著人權旗號破壞別國的人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法