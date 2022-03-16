力挺烏克蘭 3國總理訪基輔

斯洛維尼亞總理楊薩親訪基輔。（路透）

2022/03/16 05:30

烏研判5月初戰爭結束

〔編譯周虹汶／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩十五日上午以歐洲聯盟代表身分搭乘火車來到目前遭俄軍包圍的烏國首都基輔，他們將與烏國總統澤倫斯基會面，表達歐盟對烏國的支持。同日，烏克蘭與俄羅斯將透過視訊展開新一輪停火談判，根據烏國官員研判，這場仗可望五月初就能結束，雙方會簽署和平協議，原因是戰爭耗盡俄國資源、無以為繼。

以歐盟「代表」身分搭火車親訪

波蘭政府聲明證實，上述三位歐盟領袖係以歐盟「代表」身分訪烏，相關安排已經歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩同意。但歐盟官員表示，這趟訪問並非歐盟授權，並已告知此行恐有安全風險。莫拉維茨奇透過臉書表示：「在這樣一個對全世界殘酷的年代，置身於締造歷史之處是我們的責任」，「因為這不僅關乎我們，而是關乎應該活在沒有暴政的世界裡的我們的孩子們的未來。」

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基輔持續遭砲轟 烏南刻松失守

在三國總理抵達前，基輔在黎明時分仍持續遭到攻擊，造成至少四人死亡。基輔市長克里契科警告基輔目前正面臨「困難危險時刻」，宣布從十五日晚上八時開始實施宵禁三十五小時。烏國政府也證實，南部刻松州已經失守。

烏國總統澤倫斯基十五日透過視訊告訴目前在英國首都倫敦參加視訊會議的北歐和波羅的海成員國領導人，若歐洲想要保護自身安全，就必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯，呼籲提供更多武器援烏，因為「我們都是俄羅斯的目標，如果烏克蘭撐不下去，一切都會衝著歐洲來。」

據烏國總統幕僚長的顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，烏俄停火的確切時間，端視俄國願意投入這場戰役的資源多寡，最遲不會晚於五月，可能在五月初，也有可能更早，就會有和平協議。並未直接參與烏俄談判的他直指烏國「正處於十字路口」：和平協議在一到兩週內快速出爐，包括軍隊撤離；否則就是俄國發動第二波攻勢，並於四月中旬或下旬再談判。

波蘭總理莫拉維茨奇親訪基輔。（法新社）

捷克總理費亞拉親訪基輔。（路透）

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