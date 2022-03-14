紐時︰美將率國際盟友 對付中俄集團

美國總統拜登。（歐新社）

2022/03/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十二日以「烏克蘭戰爭開啟美國海外政策『新時代』」為題發表專文，指出這場戰爭已促使拜登政府就美國外交政策進行自二○○一年九一一恐怖攻擊事件以來最大規模的重新審視，包括與競爭對手中國，以及關係欠佳的伊朗與委內瑞拉的關係，以對抗躋身最新全球公敵的俄羅斯總統普廷。

紐時指出，美國總統拜登上台後力圖重建以美國為首、以抗中為旨的國際聯盟，但隨著俄國入侵烏克蘭，拜登的任務也急遽擴大，為一場中俄一旦結為反西方集團，美國及其盟友將與之對抗的激烈地緣政治變化鋪路。

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與歐亞關係更緊密

文中指出，數月前才從阿富汗撤軍的美國，如今憑藉烏克蘭戰爭重返民主世界領導者地位，但也可能在率眾抗俄期間面臨類似冷戰期間種種外交困境與內部矛盾。隨著在阿富汗與伊拉克的戰爭結束，美國的處世之道已有重大轉變，伊斯蘭恐怖主義相關話題退燒，厭戰的美國人樂見曾屢次揚言退出北大西洋公約組織（NATO）的前總統川普主張減少海外駐軍，如今美國因烏克蘭戰爭而懷抱新使命感，華府因此與歐洲更為緊密團結，倚重與亞洲盟國的關係，同時也被迫重新評估與中國、伊朗與委內瑞拉等競爭對手的關係。

專家與官員指出，烏俄戰爭已成為一面外交政策棱鏡，反射近期幾乎所有的美國外交政策決策。拜登為民主對抗獨裁政權的全球抗爭因此士氣大振，但在聯合抗俄上扮演關鍵角色的三個北約國家—波蘭、匈牙利與土耳其卻日趨獨裁；美國為制裁俄羅斯而下令禁止進口俄國能源產品，卻遭遇短期必須增加來自同為孤立獨裁政權的委內瑞拉，以及有專制王室的沙烏地阿拉伯的石油供應的新壓力。

此外，烏俄戰爭也促使美國更想拆散中國國家主席習近平與在西方制裁中仰賴中國外交與經濟命脈的普廷。但部分美國官員認為，聯中抗俄根本是一步廢棋；他們傾向將中俄視為「換帖」夥伴，期盼藉此在美國亞歐盟友間提振圍堵中俄的政策。專家警告，華府將焦點轉回歐洲，將不可避免地轉移對亞洲關注，但白宮官員認為，美國可以利用烏克蘭戰爭來說服亞洲國家政府，建立捍衛民主的全球意識形態陣線。

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