澤倫斯基要求支援戰機 美、波研擬方案 波蘭提供烏米格機 美送F-16回報

烏克蘭國家緊急災害應變中心五日發佈照片，顯示一架俄羅斯戰機在烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）郊區遭擊落後的殘骸。（法新社）

2022/03/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭面對俄羅斯猛烈攻擊之際，美國國會議員與烏克蘭總統澤倫斯基五日視訊通話，承諾將進一步提供烏克蘭一百億美元（約二八三八億台幣）的軍事與人道援助。澤倫斯基在會中呼籲美國提供戰機，讓烏國能夠捍衛自己的領空。據報導，華府正與波蘭磋商，由波蘭向烏克蘭提供俄製米格（MiG）戰機，美國則向波蘭移交F-16戰機做為回報。

美國國務卿布林肯六日訪問摩爾多瓦時證實，如果波蘭決定提供戰機給烏克蘭，美國考慮也提供飛機給波蘭，「我們正積極研究波蘭可能提供飛機給烏克蘭一事，並研究如果波蘭決定提供這些飛機，我們如何予以補足。」但布林肯也說，此事目前還沒有時間表。

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美國政治新聞網站Politico引述美國官員的話披露，華府正與波蘭協商，由波蘭向烏克蘭提供中古米格-29戰機，美國則以F-16戰機回報。事實上，波蘭、保加利亞與斯洛伐克均曾表示，願意提供舊型米格或蘇愷戰機，協助烏克蘭空軍穩定空防，但尚未真正運交。

布林肯正密集訪問歐洲六國，五日在波蘭與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，討論向烏國軍方提供更多武器，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。布林肯強調，全世界都支持烏克蘭，烏克蘭「將會戰勝」。

美國會決速通過百億美元援烏

在華府，參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）強調，共和、民主兩黨已經達成共識，將共同合作盡快批准新援烏法案，總金額上看一百億美元，協助烏國穩定國內經濟、人道需求和國家安全，確保民眾維持基本生活。舒默還說，願意協助行政部門運送戰機給烏克蘭。

此外，美國「國會山莊報」（The Hill）報導，美國軍火商AMMO與雷明頓武器公司（Remmington Arms）也有意響應，合計將送出二百萬發子彈援助烏克蘭。

AMMO執行長瓦根哈爾斯（Fred Wagenhals）宣布，將無償送出一百萬發子彈到烏克蘭，價值約七十萬美元（約一九八七萬台幣），目前還在等政府批准，目前還不清楚政府是否會同意。雷明頓武器公司也宣布，推文聲稱將提供一百萬發彈藥給烏克蘭。

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