港單日暴增逾6千例 林鄭擬強制普篩

香港十七日激增武漢肺炎確診病例六一一六例，再創疫情以來新高。圖為大批民眾冒雨排隊接受篩檢。（路透）

2022/02/18 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港十七日通報新增六一一六起武漢肺炎確診病例，再創新高，另有逾六三○○起疑似病例和二十四起死亡病例。全港多個行政區的公立醫院急診室爆滿，必須設置露天隔離區，十七日香港天氣寒冷有雨，院方雖加設擋雨帳棚，但仍有患者僅裹著薄被，瑟縮在急診室外小巷的病床上，其中不少是長者。香港特首林鄭月娥表示，在北京政府支持下若能大幅提升病毒檢測能力，不排除強制全民檢測。

急診室外露天隔離

香港迄今累計三萬七○七一例確診與二五九例死亡。醫院管理局總行政經理何婉霞說，居高不下的確診病例意味著存在通報延遲，現在還有十幾名確診患者危殆；香港公營醫院正面臨極大危機，呼籲民營醫護人員加入公營醫院團隊，醫管局也將修改社區隔離設施的出院準則，希望可以騰出更多病床。香港醫管局員工陣線主席陳國誠指出，有醫院在十六日夜班時，五、六名護理師或病患服務助理要照顧一百名患者。

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港府十七日宣布，所有政府雇員必須隨時待命、應部門徵召參與抗疫，並強烈呼籲全港雇主盡量讓員工在家工作。香港媒體「香港01」報導，港府已覓得約兩萬間新房來隔離病人，最快二月底完成安排。彭博和「星島日報」引述知情人士報導，港府尚未決定是否要對七五○萬居民實施空前的大規模強制檢測，若確定執行，拒絕者恐被課以一萬港幣（約三．六萬台幣）罰款。

中國全國人民代表大會常委兼港區全國人大代表譚耀宗說，中國國家主席習近平要求港府必須對防疫承擔「主體責任」，因此港府應考慮延後預定三月舉行的特首選舉。另一名港區人大代表葉國謙認為，若延期，可能會由人大常委會決定現屆港府延任。

日本3月起開放

另一方面，日本首相岸田文雄十七日晚間宣布，結束自去年十一月以來的防疫「鎖國」政策，自三月起開放觀光客以外的外國學者、留學生與商務人士申請入境；包括日本國民及外國人在內的單日入境人數上限，提高到五千人；隔離期也從現行的七天縮短為三天，持有檢測呈陰性及已接種追加劑證明者，更可免除自主隔離。

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