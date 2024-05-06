「問界」遇難家屬遭聲討！網友譏該買特斯拉 出事會有全國聲援

4月26日在山西運城的高速公路上，華為1輛「問界」M7追撞1輛灑水車，致3人死亡，家屬上網維權，卻遭全網聲討，引發不平之鳴。（網路截圖）

2024/05/06 11:27

〔編譯盧永山／綜合報導〕由中國車商賽力斯和華為聯手打造的電動車品牌「問界」近來頻頻出事， 但有遇難家屬在網路上發出維權影片，要求華為給個交代，卻遭全網聲討。有網友看不下去，批評華為透過公司力量，讓遇難家屬成為千夫所指，質疑「這還有沒有天理？」並建議民眾要買特斯拉，因為一旦出事，會有全國民眾聲援。

4月26日，在山西省運城市的夏縣高速公路上，1輛問界M7 Plus追撞內側車道灑水車後起火，車內3人當場死亡，網名「三個沐沐」的死者家屬隨後在抖音上發布維權影片。

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名為「麋花溪杜甫」的網友發文指出：「根據影片顯示，有人員去搶救，奈何車門打不開，即使把車窗砸了也打不開，1輛才買了3個月的新車就成了焚屍爐。想想真是悲哀。」

文章說，當事人的老公、兒子、弟弟都在這次事故中喪生。現在（她）想要1個真相，然而網路上卻在聲討罹難者家屬，奇怪不？難道是她不該執著於真相？買個遙遙領先的車，結果出了事還被人聲討，這還有沒有天理？難道還不能質疑車子有沒有問題？不知道當事人有沒有後悔買這輛車。

文章指出，換個角度，要是這是1輛特斯拉，出了這種事情，那一定會被全國人民事無鉅細的罵。會罵它安全氣囊怎麼不彈出，會罵它車門怎麼打不開，會罵它智慧駕駛怎麼像個智障不知道避險。

文章並建議，拋開汽車品質不談，站在這個角度考慮，以後即使買電車，也要買特斯拉，因為出了事維權，全國人民會幫你一起聲討特斯拉，但要是換了個國產神車，出了事你要維權，不但沒人幫你說話，還有人來聲討你。

「麋花溪杜甫」表示，（特斯拉的電動車）不出問題還好，一旦出了問題，一定會被罵翻；相反的，說故事，賣情懷，做宗教的品牌，則要多一分謹慎，一旦出了事，你就被千夫所指。

「麋花溪杜甫」指出：「以前我也很支持國產品牌，買手機、電腦都支援過國產。這些東西，頂多是卡一點，故障多一點。還不會危及生命。可車不一樣，一個小的設計不合理，這動不動就要危及生命。這需要用一個又一個的事故，一條又一條的人命去發現問題，然後再改進問題。」

文章總結說，華為在4月初已經撤回了「遙遙領先」的商標申請，現在看來還算是有自知之明。

中國賽力斯和華為聯手打造電動車品牌「問界」，4月26日發生問界M7 Plus追撞起火3人死亡的事故。（擷取自微博）

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