兩岸危機俄烏為鑑 美有4招制敵機先

美國國防部9日指出，俄羅斯過去24小時不斷朝烏克蘭邊境增兵，估計已部署超過10萬大軍，並調派3萬名兵力前往白俄羅斯，從10至20日舉行聯合軍事演習。（法新社）

2022/02/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕彭博九日刊出美國約翰霍普金斯大學「高等國際研究學院」（SAIS）教授兼智庫「美國企業研究所」（AEI）學者白蘭斯（Hal Brands）投書。他示警說，烏克蘭和台灣雖在地緣上天南地北，但俄羅斯入侵烏克蘭的可能性，業已引發世人對中國恐武力犯台的憂懼，因此美國亟需開始就兩岸危機未雨綢繆。

學者示警 美應未雨綢繆

白蘭斯指出，俄烏危機能夠對華府在應對台灣海峽問題上有所啟發，當前的俄烏情勢有如一場西太平洋危機的「最後一次預演彩排」。若中國突襲台灣，美國將有必要協助台北挺過第一擊，同時集結一個由多個國家組成的軍事聯盟，並使北京為此付出嚴重代價。俄烏危機已凸顯華府能為此預做準備的四件事。

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其一︰美國必須預先安排，而且持續完善華府及其他志同道合國家可以對北京使出的制裁手段。若干分析家主張，倘中國侵台，就切斷中國的對外貿易和技術取得；但屆時除了美國，最有效的制裁將需要多國合作。俄烏危機已顯示，欲達成嚴厲制裁一個侵略者的廣泛協議有多難。鑒於中國對全球經濟的影響力，兩岸危機爆發時，其難度恐高數倍。

其二︰增強美國軍事存在的最佳時機，係在兩岸危機伊始前，而非外傳的美軍陸戰隊計畫在兩岸兵戎相見時，佔據台灣附近之日本小島上的有利據點，做為能痛擊一支中國入侵艦隊的火力基地。但華府要在「危機開始」與「侵略發生」間的短暫空檔部署這些兵力，可能有其困難；為此，美日應該更頻繁地舉行聯合軍演，並定期部署這類軍力。華府甚至可能考慮就在台灣部署更多美軍。

其三︰從俄國不斷對烏克蘭發動網路攻擊來看，台美會需要強化在網路防禦上的合作。台美應立即開始加強台灣對中國網攻的恢復力，也許可採取AEI學者科欽（Klon Kitchen）及卓克索（Bill Drexel）的建議，讓美國網戰司令部和美國國安局能主動獵尋台灣伺服器上的威脅。

其四︰台美會需要更緊密的互動關係。西方民主國家與烏克蘭政府間公然的爭端，已顯示即使是再密切的外交夥伴間，要協調訊息的傳達及行動能有多難。由於台美並無正式外交關係，因此兩岸危機爆發時的挑戰將更甚之。華府雖無需重新考慮其「一中」政策，但可以如AEI學者卜大年（Dan Blumenthal）所言，擴大兩軍關係、促進雙邊政治和外交互動，創建能使台美領袖保持聯繫的危機溝通程序。

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