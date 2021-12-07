攜手抗中 法日擬談安保合作協定

日本正積極推動多國防衛合作，今年以來已與美英法澳德荷印等國舉行聯合演訓。圖為日本陸上自衛隊的90式戰車6日在北海道南惠庭駐屯地舉行年度實彈演習。（美聯社）

2021/12/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕面對中國擴張霸權，歐洲國家與日本建立防衛合作關係的態度轉趨積極，繼日本與英國今年十月就「日英圓滑化協定」（互惠准入協定）展開談判，以利於雙方舉行聯合演訓之後，日本產經新聞報導，法國也有意與日本簽訂該項協定，以提高對中國的嚇阻力。

日本今年已與美、歐、印多國聯合演訓

近年因中國擴張軍備，日本積極推動多國防衛合作，今年以來已與美國、英國、法國、澳洲，以及德國、荷蘭、印度等國舉行雙邊或多國聯合演訓。其中，由於日本和美國有同盟關係，早已簽訂日美地位協定，美軍攜帶裝備入境日本手續已獲得簡化。日本還希望進一步與其他國家簽訂相關協定，俾便未來舉行共同演訓。

請繼續往下閱讀...

日澳圓滑化協定從二○一六年開始協商，去年十一月已敲定大致內容，由於協定規定雙方隊員在執行公務以外的犯罪，接納國擁有優先審判權，但澳洲已廢除死刑，日澳在是否排除死刑適用的關鍵問題上一度陷入僵局。不過，雙方可望於明年締結新協定。

除了澳洲，日英兩國也在今年十月開始就簽訂圓滑化協定展開談判，日本也將檢討把英國納入「武器等防護」的新對象。日本和印度簽訂的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）已於今年生效，與德國也簽訂情報保護協定。

據報導，法國近期主動向日本政府探詢簽訂圓滑化協定的可能性，若進入交涉階段，將是繼英國和澳洲之後的第三個國家。報導指出，法國軍方今年五月首次與自衛隊和美軍在日本境內舉行地面部隊的聯合演訓，為了阻止中國擴張，法國政府和英國一樣，希望和日本建立安保合作。不過，英法兩國也都已廢除死刑，未來在談判中可能會再度遭遇排除死刑適用的難題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法