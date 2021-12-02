利大於弊 美擬批准默沙東口服藥EUA

美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組支持將默沙東武漢肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir），提供給高風險成人使用。（路透檔案照）

2021/12/02 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕歷經數個小時的討論，美國食品暨藥物管理局（FDA）諮詢委員會十一月卅日以些微票數差距，勉強建議FDA給予默沙東藥廠（Mercek）的武肺口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）緊急使用授權（EUV），認為該口服藥儘管存在有效性、安全性等問題，但仍利大於弊。

「莫納皮拉韋」用於治療輕至中度染疫症狀的高風險成年人，包括擁有胖和哮喘問題的老年人。臨床試驗顯示，重症高風險民眾在出現症狀的五天內服藥，可降低住院和死亡風險。

請繼續往下閱讀...

諮詢委員會的專家是以十三票對十票，建議該局緊急授權使用「莫納皮拉韋」，由於票數相當接近，凸顯該口服藥有效性不如預期，加上對孕婦和兒童可能造成潛在副作用，引發專家的疑慮。諮詢委員會主席哈佛大學醫學院博士巴登（Lindsey Baden）表示：「這是一場艱辛的投票，許多問題懸而未決。」

不建議孕婦兒童服用

默沙東最新提出的數據顯示，「莫納皮拉韋」在降低染疫成年人住院和致死的有效性只有三十％，低於先前公布的五十％。默沙東也未特別測試「莫納皮拉韋」對新變種病毒Omicron的有效性，只說基於其對其他冠狀病毒株的有效性，對於Omicron應該有點效力。

多數支持「莫納皮拉韋」的專家認為，不該讓孕婦和兒童服用「莫納皮拉韋」，因為臨床試驗發現，若給予懷孕母鼠高劑量的該口服藥，可能會導致胚胎死亡或先天缺陷。部分專家因此建議FDA，如果之後有其他療法可用，應重新審查默沙東的EUA，必要時要撤銷這項授權。

「莫納皮拉韋」要在藥局上架，最終仍需獲得FDA和美國疾病管制暨預防中心（CDC）的EUA。FDA不一定要接受諮詢委員會所做給予該口服藥EUA的建議，但通常都會遵循他們的建議，預料將在今年年底前做出決定。這款口服藥已在英國取得EUA。

雷傑納榮表現不如預期

另據華爾街日報十一月卅日報導，初步試驗結果顯示，美國藥廠雷傑納榮（Regeneron Pharmaceuticals）和禮來公司（Eli Lilly）研發的武肺「抗體雞尾酒」療法，在對抗Omicron變種病毒上，有效性都不如預期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法