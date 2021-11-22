中聯辦擬取代港府 成治港第一團隊

在香港國安法實施後，中聯辦儼然已成為香港的太上政府。圖為「社會民主連線」主席黃浩銘，去年十二月在中聯辦外抗議，要求釋放十二名遭中國逮捕的港人。（美聯社檔案照）

2021/11/22 05:30

1年近9萬港人離開 中聯辦大動作走訪基層搞統戰

〔記者陳鈺馥／台北報導〕港版國安法去年七月上路後，陸委會每季須向立法院提交「香港特殊地位檢討」暨「香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告。本季報告指出，香港情勢惡化催化新一波移民潮，二○二○年中至今年中，共有八‧九二萬港人離港，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）已大動作走訪基層，統戰拉攏港人，外界憂中聯辦將取代港府，成為管治香港的第一團隊。

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陸委會報告︰港情勢惡化 催化新一波移民潮

陸委會表示，香港選舉委員會界別分組選舉九月選舉，結果不出意料幾由「建制派」壟斷，港府持續藉由宣誓展開大規模政治清洗，截至十月十八日，計一四七人通過宣誓，卅三人宣誓無效，十七人宣誓有效性待裁定。一年來，自行請辭或遭當局撤銷資格（DQ）的民主派區議員累計約三百人。

陸委會指出，中共國務委員兼公安部長趙克志九月廿六日於公安部黨委擴大會議中，高調透露「反送中」運動是促使中共決定成立「中央港澳工作領導小組」的主因，並就香港執法高調下指導棋。香港中聯辦九月卅日至十月十日大動作走訪基層，並稱將民情反映意見轉交港府，長而久之可能取代港府，成為管治香港的第一團隊。

在經濟面向，陸委會分析，本季中共持續推動中港經貿融合與吸納，包括國務院港澳事務辦公室（港澳辦）副主任黃柳權八月率「十四五規劃」宣講團訪港，聚焦金融、創新科技、推展人民幣業務、鼓勵港青赴大灣區發展等。另外，中共九月發佈「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」，推進前海與港澳規則銜接、機制對接，似隱含以香港做為藍本發展前海目的。

據統計，今年六月香港蘋果日報被迫停刊後，已有近四十個香港民間組織解散或暫停運作，包括香港教育專業人員協會、民間人權陣線、香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、香港職工會聯盟等。除脅迫、瓦解公民組織外，港府亦藉法規修訂，在各領域劃設國安紅線。

在台港關係方面，香港辦事處自六月調整業務運作方式以來，親中勢力仍持續威逼恐嚇，如大公報評論誣指我方利用辦事處雇員做為「代理人」，繼續干預香港事務，藉此製造我雇員心理壓力，冀打擊港處士氣，又指在港慶祝雙十節涉違反國安法，以維持其壓制自由民主的管治張力。

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