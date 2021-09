中英對照讀新聞》Victoria’s Secret is overhauling its image 維多利亞的秘密改造自身形象

▲知名女性內衣品牌「維多利亞的秘密」時裝秀以在模特兒背上裝飾誇張天使翅膀聞名。圖為2018年11月的維密時裝秀。(歐新社)

2021/09/17 05:30

◎張沛元

Less than two years after Victoria’s Secret pulled the plug on its star-studded annual fashion show, known for runway looks that combined strappy lingerie with enormous wings, the brand is retiring its supermodel "Angels" for good.

眾星雲集、伸展台上以結合綁帶內衣與巨大翅膀(的天使)聞名的「維多利亞的秘密」年度時裝秀喊卡不到2年後,該品牌要讓超級名模(扮演的)「天使們」永遠退休。

Taking their place is a new group of seven ambassadors, called the "VS Collective," who are known for their advocacy work in gender equality and body positivity, and who represent a wider range of body types and sexual and gender identities.

取而代之的是一個被稱為「維密組合」的7人大使新團體,成員皆以致力倡導性別平等與正面身體價值觀聞名,以及代表各種身體類型、性向認同與性別認同。

The collective - which includes soccer player Megan Rapinoe, actress Priyanka Chopra Jonas and plus-size model Paloma Elsesser - will work on new product lines and multimedia content, as well as supporting women’s causes for the company, according to a press release.

根據新聞稿,這個包括足球員梅根.拉皮諾、女星皮豔卡.喬普拉以及大尺碼模特兒芭洛瑪.艾爾賽斯的組合,將從事新的產品線與多媒體內容等方面的工作,以及支援該公司的女性理念。

新聞辭典

overhaul:動詞,大修,改造,徹底檢修。

pull the plug on something:慣用語,制止某事,釜底抽薪;字面意義為拔掉某事的插頭,plug,插頭。例句:The company decided to pull the plug on business after authorities froze its assets.(這家公司在遭當局凍結資產後決定停業。)

take someone’s place:動詞,取代、替代(某人)。例句:He took her place after she resigned.(他在她辭職後取代她的職位。)

