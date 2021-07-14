新疆種族滅絕 美再批中國

五月五日維吾爾族「花帽節」，海外維吾爾人在華府美國國務院外集會，力促美國與國際社會對中國壓迫新疆維族採取行動。（路透檔案照）

2021/07/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院十二日公布年度防範種族滅絕與暴行報告，再度點名中國壓迫新疆維吾爾族等少數族裔，並且延續前總統川普認定中國所作所為構成「種族滅絕」。同時被列入這份報告的還有緬甸等其他五個國家，「正在或者處於發生違反人道暴行與罪行」。國務卿布林肯說，「這些地方代表我們政治議程上最嚴峻的外交政策挑戰。」

擴大簽證限制、出口管制等制裁

報告指出，美國持續認定，中國對新疆維吾爾族所為是「種族滅絕」與反人道罪行，包括監禁、酷刑、強迫節育和壓迫等，一如認定緬甸對穆斯林少數族裔羅興亞人進行「種族清洗」。報告強調，拜登政府已貫徹並擴大前朝對這些暴行所發動的制裁，包括簽證限制、出口管制等。

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報告點名的其他五國為伊拉克、厄利垂亞、衣索比亞、緬甸和南蘇丹。緬甸部分，報告說該國依舊處於「格外有種族滅絕之危」，美國將繼續與盟邦、夥伴協調，施壓緬甸軍政府停止對異議人士等所有打壓，以及對羅興亞人的暴力行動。衣索比亞、厄利垂亞則是因泰格瑞省（Tigray）問題，遭點名構成「種族清洗」；南蘇丹政府被報告指「犯下了法外處決，包括根據族裔殺害平民，廣泛的性暴力，以及利用食物當做戰爭武器。」

布林肯說，美國政府將使用「一切可用手段」，提高人們的認識，並帶來協調一致的國際施壓和回應；美國可用的作法包括發布報告，運用外交、財政、援助與接觸手段，以及事實調查團。

對此，中國外交部發言人趙立堅十三日回應，美國再次污衊中國政府在新疆犯下「種族滅絕與反人類罪」，是本世紀最大的謊言，批評美國「執迷不悟，大費周章地炒作、鼓譟涉疆謊言」。

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