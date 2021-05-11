緬甸詩人遭軍方拘留一夜驟死 器官全摘除

反軍政府的緬甸詩人克席，遭軍警拘留一夜後身亡，其妻指其體內器官也遭摘除。（取自網路）

2021/05/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕緬甸詩人克席（Khet Thi）的家屬九日表示，他遭軍事執政團拘留一夜後身亡；其妻昭蘇（Chaw Su）更向英國廣播公司（ＢＢＣ）指稱，他遺體內的器官「都被摘除」。享年四十五歲的克席自二○一二年辭掉工程師後，即專心創作，以賣冰淇淋及蛋糕為生，其此前發表的作品表明反對軍政府。對此，軍政府發言人不予回應。

昭蘇說，克席和她八日在緬甸中部薩加因（Sagaing）地區城鎮稅布（Shwebo）遭武裝軍警帶走訊問。當地是反抗此次政變的重鎮。昭蘇哭訴，軍警聲稱克席人在訊問中心，但他有去無回，只剩遺體。昭蘇還說，軍方九日上午打電話來，告知在距離稅布約一百公里遠的摩尼瓦（Monywa）和克席見面。她原以為只是手臂斷了什麼的，孰料他竟在太平間，體內器官不翼而飛。

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她在醫院時被告知克席「有心臟問題」，但她懶得去看死亡證明，她「確信那不是真的」。軍方本打算將克席埋葬，但她懇求交還遺體。

二月爆發政變後，克席曾寫下「（軍警）他們朝頭部開槍，卻不知革命是在心裡」。緬甸援助政治犯協會（ＡＡＰＰ）說，克席是在訊問中心遭嚴刑拷打後，死在醫院。據ＡＡＰＰ統計，政變迄今已有七八○名平民喪生。克席至少是緬甸第三位因反抗軍政府而喪命的詩人。無懼死亡和已有三八○○人遭拘留的威脅，全緬各地每日仍示威抗議不斷，尤其是文化界人士與名人。

另一方面，「緬甸教師聯合會」（ＭＴＦ）指出，截至十日，逾一‧一萬名反對軍政府的大學教職人員在發動罷工後，已遭停職。該國大專院校此前因武漢肺炎疫情而停課一年，恢復上課後，軍方和呼籲抵制政變的教職員及學生間又出現對立。世界銀行最新數據顯示，全緬大專院校共有二‧六萬多名教師。一名靠緬甸國家給予的研究經費待在美國的女教授說，她被告知必須宣示反對罷工，否則教職不保。

許多教師、醫師和其他政府公務員都藉由不到班的方式，以公民不服從運動癱瘓緬甸。隨著抗議活動如火如荼，軍警部隊佔領緬甸最大城仰光等地的校園。

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